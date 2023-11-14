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فوز البرازيل والأرجنتين وإنجلترا والسنغال في مونديال الناشئين

11/14/2023 7:17:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جاكرتا‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬لقن‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬كالدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬درسا‭ ‬قاسيا‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬9‭ /‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمونديال‭ ‬الناشئين‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الاخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬فاز‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬2‭ /‬1‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فازت‭ ‬السنغال‭ ‬على‭ ‬بولندا‭ ‬4‭ /‬1‭ ‬والأرجنتين‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬3‭ /‬1‭.‬

ويتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬وإيران،‭ ‬وتتذيل‭ ‬كالدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬الترتيب‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭.‬

كما‭ ‬يتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬السنغال‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬للأرجنتين‭ ‬واليابان‭ ‬وتتذيل‭ ‬بولندا‭ ‬الترتيب‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬تقدم‭ ‬ريان‭ ‬بهدف‭ ‬للبرازيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬ايستيفاو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬39‭ ‬وتبعه‭ ‬لويجي‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭.‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬كاوا‭ ‬إلياس‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬للسامبا‭ ‬ثم‭ ‬أحرز‭ ‬ريان‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬51‭ ‬وتبعه‭ ‬فيتور‭ ‬رايس‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭.‬

وأحرز‭ ‬جواو‭ ‬فيكتور‭ ‬الهدفً‭ ‬السابع‭ ‬للبرازيل‭ ‬ثم‭ ‬تكفل‭ ‬كاوا‭ ‬إلياس‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدفين‭ ‬الثامن‭ ‬والتاسع‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬86‭ ‬و90‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬تقدم‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬بهدف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ابوالفضل‭ ‬زماني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭ ‬لكن‭ ‬إنجلترا‭ ‬ردت‭ ‬بهدفين‭ ‬حملا‭ ‬توقيع‭ ‬ريس‭ ‬ألكسندر‭ ‬راسيل‭ ‬ديني‭ ‬وجويل‭ ‬ندالا‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬63‭ ‬و90‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬حسم‭ ‬المنتخب‭ ‬السنغالي‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البولندي‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬لنحو‭ ‬50‭ ‬دقيقة‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭.‬

وتقدم‭ ‬ادريسا‭ ‬جايي‭ ‬بهدف‭ ‬للسنغال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬18‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بنيران‭ ‬صديقة‭ ‬وسجله‭ ‬دومينيك‭ ‬سزالا‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أحرز‭ ‬ادريسا‭ ‬جايي‭ ‬ثالث‭ ‬أهداف‭ ‬السنغال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬52‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬مارسيل‭ ‬ريجيولا‭ ‬بهدف‭ ‬لبولندا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭ ‬وبعدها‭ ‬سجل‭ ‬جايي‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ (‬هاتريك‭) ‬والرابع‭ ‬للسنغال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬فازت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الأرجنتين‭ ‬كلاوديو‭ ‬ايشيفيري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬وأكونا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬وأجوستينو‭ ‬روبرتو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬رينتو‭ ‬تاكوكا‭ ‬هدف‭ ‬اليابان‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬50‭.‬

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