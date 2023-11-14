فوز البرازيل والأرجنتين وإنجلترا والسنغال في مونديال الناشئين

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جاكرتا -(د ب أ): لقن المنتخب البرازيلي حامل اللقب نظيره منتخب كالدونيا الجديدة درسا قاسيا وفاز عليه 9 /صفر أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمونديال الناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا.
وفي المباراة الاخرى بالمجموعة الثالثة، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الإيراني 2 /1.
وفي المجموعة الرابعة فازت السنغال على بولندا 4 /1 والأرجنتين على اليابان 3 /1.
ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثالثة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لكل من البرازيل وإيران، وتتذيل كالدونيا الجديدة الترتيب بدون رصيد.
كما يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط للأرجنتين واليابان وتتذيل بولندا الترتيب بدون رصيد.
وفي المباراة الأولى، تقدم ريان بهدف للبرازيل في الدقيقة 28 ثم أضاف ايستيفاو الهدف الثاني في الدقيقة 39 وتبعه لويجي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44.
وفي مطلع الشوط الثاني سجل كاوا إلياس الهدف الرابع للسامبا ثم أحرز ريان الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 51 وتبعه فيتور رايس بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 56.
وأحرز جواو فيكتور الهدفً السابع للبرازيل ثم تكفل كاوا إلياس بتسجيل الهدفين الثامن والتاسع في الدقيقتين 86 و90.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تقدم منتخب إيران بهدف عن طريق ابوالفضل زماني في الدقيقة 31 لكن إنجلترا ردت بهدفين حملا توقيع ريس ألكسندر راسيل ديني وجويل ندالا في الدقيقتين 63 و90.
وفي المجموعة الرابعة حسم المنتخب السنغالي فوزه على نظيره البولندي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي توقفت لنحو 50 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتقدم ادريسا جايي بهدف للسنغال في الدقيقة 18 ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة وسجله دومينيك سزالا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني أحرز ادريسا جايي ثالث أهداف السنغال في الدقيقة 52 ثم رد مارسيل ريجيولا بهدف لبولندا في الدقيقة 66 وبعدها سجل جايي الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع للسنغال في الدقيقة 69.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فازت الأرجنتين على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسجل أهداف الأرجنتين كلاوديو ايشيفيري في الدقيقة الخامسة وأكونا في الدقيقة الثامنة وأجوستينو روبرتو في الوقت بدل الضائع للمباراة فيما سجل رينتو تاكوكا هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 50.
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