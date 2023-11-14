فيهريش يغيب عن مباراتي المنتخب الألماني أمام تركيا والنمسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): تأكد غياب كريس فيهريش عن صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم في مباراتيه الوديتين المقررتين أمام تركيا والنمسا، بسبب تعرضه لنزلة برد، كما غاب ماتس هوملز وليون جوريتسكا عن المران الأول للمنتخب أمس الثلاثاء بسبب الإصابات.
وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أن فيهريش لاعب شتوتجارت استبعد من المنتخب بعد أن كان متوقعا أن ينضم إليه خلال الأيام المقبلة استعدادا لمباراتي تركيا والنمسا المقررتين يومي السبت والثلاثاء في برلين وفيينا، على الترتيب.
وتضم قائمة المنتخب الألماني، الذي يدربه المدير الفني جوليان ناجلسمان، حاليا 25 لاعبا، وقد تدرب 23 لاعبا أمس الثلاثاء في مقر تدريبات المنتخب.
وغاب ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند عن مران اليوم بسبب مشكلات في الظهر، لكنه كان قد صرح الاثنين بأنه يهدف لاستعادة لياقته خلال يومين أو ثلاثة أيام.
كذلك يحتمل أن يتغلب جوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ على المشكلات العضلية التي يعاني منها، في الوقت المناسب قبل مواجهة تركيا.
وخضع كل من اللاعبين الاثنين لمران منفرد أمس الثلاثاء.
وقال ناجلسمان إن تركيزه سينصب على الجانب الدفاعي في المباراتين الأخيرتين للمنتخب الألماني هذا العام.
ولم يظهر المنتخب الألماني مستويات دفاعية قوية دائما في مبارياته الأخيرة ويبدو بحاجة إلى المزيد من الاستقرار في هذا الجانب قبل يورو 2024 التي تحتضنها بلاده.
ويتطلع ناجلسمان إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب بعد إقالة مديره الفني السابق هانزي فليك، حيث تغلب على فرنسا 2/1 تحت قيادة المدرب المؤقت رودي فولر كما تغلب على نظيره الأمريكي 3/1 ثم تعادل مع المكسيك 2/2 تحت قيادة ناجلسمان في أكتوبر الماضي.
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