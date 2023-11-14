فيهريش يغيب عن مباراتي المنتخب الألماني أمام تركيا والنمسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأكد‭ ‬غياب‭ ‬كريس‭ ‬فيهريش‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الوديتين‭ ‬المقررتين‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬والنمسا،‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضه‭ ‬لنزلة‭ ‬برد،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬ماتس‭ ‬هوملز‭ ‬وليون‭ ‬جوريتسكا‭ ‬عن‭ ‬المران‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬فيهريش‭ ‬لاعب‭ ‬شتوتجارت‭ ‬استبعد‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراتي‭ ‬تركيا‭ ‬والنمسا‭ ‬المقررتين‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والثلاثاء‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬وفيينا،‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬حاليا‭ ‬25‭ ‬لاعبا،‭ ‬وقد‭ ‬تدرب‭ ‬23‭ ‬لاعبا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭.‬

وغاب‭ ‬ماتس‭ ‬هوملز‭ ‬مدافع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬عن‭ ‬مران‭ ‬اليوم‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الظهر،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬الاثنين‭ ‬بأنه‭ ‬يهدف‭ ‬لاستعادة‭ ‬لياقته‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

كذلك‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬جوريتسكا‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬المشكلات‭ ‬العضلية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬تركيا‭.‬

وخضع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاثنين‭ ‬لمران‭ ‬منفرد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬ناجلسمان‭ ‬إن‭ ‬تركيزه‭ ‬سينصب‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ولم‭ ‬يظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬مستويات‭ ‬دفاعية‭ ‬قوية‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأخيرة‭ ‬ويبدو‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬قبل‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬بلاده‭.‬

ويتطلع‭ ‬ناجلسمان‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬مديره‭ ‬الفني‭ ‬السابق‭ ‬هانزي‭ ‬فليك،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬2‭/‬1‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬رودي‭ ‬فولر‭ ‬كما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬3‭/‬1‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬2‭/‬2‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬ناجلسمان‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬



