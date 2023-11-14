اليابان تتطلع إلى مشاركة ثامنة توالياً

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب) :تستهل منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا التي بلغت دور الـ16 من مونديال قطر أواخر العام الماضي مشوارها في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 المقرّرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا غدا الخميس في الدور الثاني، حيث ستكون فلسطين أيضاً ضمن 36 منتخبا ستبدأ مشوارها.
ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ كل واحدة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.
يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.
وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، حيث تُوزّع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.
ومن المتوقع ان يحجز المنتخب الياباني بطاقته إلى النهائيات للمرة الثامنة توالياً، بعد سلسلة من العروض الرائعة تلت تألقه في مونديال قطر أواخر العام الماضي، عندما تغلب على ألمانيا واسبانيا بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.
وفاز الـ«ساموراي» في آخر ست مباريات أيضاً، مسجّلاً 24 هدفاً ولم يدخل مرماه سوى 5 أهداف. في جولته الاوروبية في سبتمبر الماضي، حقق نتيجتين لافتتين بسحقه ألمانيا 4-1 في عقر دارها، ثم تركيا 4-2 وهما نتيجتان كلفتا اقالة مدربي المنتخبين الخاسرين. وتستهل كتيبة المدرب هاجيمي مورياسو مشوارها بمواجهة ميانمار في أوساكا الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً كوريا الشمالية وسوريا.
وحذّر مدرب اليابان لاعبيه من مغبة الاستهتار بمنتخبات المجموعة بقوله: «لا يمكن الاستهانة بأي منتخب، يتعين علينا التطلّع دائماً لتقديم الأفضل».
أسماء كورية كبيرة
أما كوريا الجنوبية التي بلغت نصف نهائي مونديال 2002 عندما استضافتها مع اليابان فعانت في مطلع عهد مدربها الجديد الالماني يورغن كلينسمان الذي استلم منصبه في فبراير الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو. فشل في الفوز في مبارياته الخمس الاولى، قبل ان يستعيد نغمة الانتصارات في مبارياته الثلاث الاخيرة، عندما سجل خلالها 11 هدفا من دون ان يتلقى اي هدف. وتخوض كوريا الجنوبية غمار التصفيات معتمدة على اسماء كبيرة تلعب في أبرز الاندية الأوروبية، على رأسها قائد توتنهام الانجليزي هيونغ-مين سون، ومدافع بايرن ميونيخ الألماني مين-جاي كيم، ولاعب الوسط المهاجم لباريس سان جرمان الفرنسي كانغ-إين لي.
وتبدأ كوريا الجنوبية مشوارها باستضافة سنغافورة غدا الخميس، قبل أن تسافر لمواجهة الصين بعدها بخمسة أيام. وتضم المجموعة ايضا منتخب تايلاند.
وقال كلينسمان إنه سافر إلى سنغافورة لاستكشاف المنافس الأول وحذر لاعبيه بضرورة «الجدية»، مضيفاً: «يجب أن تتمتع بعقلية احترافية للغاية حتى تتمكن من خوض تصفيات كأس العالم، حتى لو كان لديك المزيد من المقاعد المتاحة».
أما أستراليا فتبدأ مشوارها بلقاء سهل ضد بنغلاديش في ملبورن ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا لبنان وفلسطين. واكد مدرب استراليا غراهام ارنولد ان وقت «التجارب قد انتهى»، وقال في هذا الصدد: «الأمر الان يتعلق بوضع التكتيك الصحيح وقيام اللاعبين بتقديم عروض جيدة والفوز بهذه المباريات بأي ثمن».
تأهل منتخب أستراليا ست مرات لنهائيات كأس العالم، بما في ذلك آخر خمس نسخ على التوالي، وقد تقابل الفريقان في مباراتين من قبل في التصفيات القارية كان الفوز خلالهما من نصيب أستراليا في تصفيات الدور الثاني من تصفيات نسخة 2018.
مواجهة عربية
وفي المجموعة ذاتها، يستهل منتخب لبنان مشواره في التصفيات بمواجهة فلسطين على ستاد خالد بن محمد في الشارقة الإماراتية لعدم امتثال ملاعبه لمعايير الاتحاد القاري، فيما تخوض فلسطين مباراتها البيتية الأولى أمام أستراليا الثلاثاء المقبل في الكويت بسبب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس. ويعتبر الوصول إلى الدور الحاسم المؤهل في تصفيات 2014 و2022 هو أبعد ما وصل إليه المنتخب اللبناني، فيما وصل منتخب فلسطين إلى الدور الثاني في أربع مناسبات سابقة.
ويشارك منتخب لبنان في التصفيات للمرة التاسعة، في حين تُعدّ هذه المشاركة السابعة لفلسطين. وستكون هذه المواجهة السادسة بين الفريقين، علماً بأنهما تعادلا في آخر مباراة جمعت بينهما في أغسطس 2019 ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
أما أبرز المنتخبات الاخرى المرشحة للتواجد في العرس الكروي المقبل، فهناك السعودية التي تستضيف باكستان في الجولة الاولى. وكانت السعودية حققت مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر بفوزها المدوي على الارجنتين 2-1 في دور المجموعات، لكنها لم تستطع البناء عليه ولم تنجح في التأهل للدور التالي.
يقود المنتخب السعودي المدرب الايطالي الخبير روبرتو مانشيني الذي قاد منتخب بلاده الى احراز كأس اوروبا صيف 2021.
في حين تستقبل إيران هونغ كونغ وقطر افغانستان.
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