اليابان تتطلع إلى مشاركة ثامنة توالياً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬تستهل‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأستراليا‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬فلسطين‭ ‬أيضاً‭ ‬ضمن‭ ‬36‭ ‬منتخبا‭ ‬ستبدأ‭ ‬مشوارها‭.‬

ويشتمل‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬36‭ ‬منتخباً‭ ‬قُسّمت‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬مجموعات،‭ ‬تضمّ‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬تتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬من‭ ‬مرحلتين،‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬ويونيو‭ ‬2024‭.‬

يتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬تحجز‭ ‬تلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬مقاعدها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وتقام‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تُوزّع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المتأهلة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭. ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يُحدّد‭ ‬المقعدان‭ ‬المباشران‭ ‬المتبقيان‭ ‬لقارة‭ ‬آسيا‭ ‬عبر‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬قاري،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬هنالك‭ ‬فرصة‭ ‬لمقعد‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬خامس‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬العالمي‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يحجز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بطاقته‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬توالياً،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الرائعة‭ ‬تلت‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬واسبانيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وفاز‭ ‬الـ«ساموراي‮»‬‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬أيضاً،‭ ‬مسجّلاً‭ ‬24‭ ‬هدفاً‭ ‬ولم‭ ‬يدخل‭ ‬مرماه‭ ‬سوى‭ ‬5‭ ‬أهداف‭. ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الاوروبية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حقق‭ ‬نتيجتين‭ ‬لافتتين‭ ‬بسحقه‭ ‬ألمانيا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها،‭ ‬ثم‭ ‬تركيا‭ ‬4‭-‬2‭ ‬وهما‭ ‬نتيجتان‭ ‬كلفتا‭ ‬اقالة‭ ‬مدربي‭ ‬المنتخبين‭ ‬الخاسرين‭. ‬وتستهل‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬هاجيمي‭ ‬مورياسو‭ ‬مشوارها‭ ‬بمواجهة‭ ‬ميانمار‭ ‬في‭ ‬أوساكا‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬أيضاً‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وسوريا‭.‬

وحذّر‭ ‬مدرب‭ ‬اليابان‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬الاستهتار‭ ‬بمنتخبات‭ ‬المجموعة‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستهانة‭ ‬بأي‭ ‬منتخب،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬التطلّع‭ ‬دائماً‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬





أسماء‭ ‬كورية‭ ‬كبيرة

أما‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2002‭ ‬عندما‭ ‬استضافتها‭ ‬مع‭ ‬اليابان‭ ‬فعانت‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬عهد‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭ ‬الالماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬خلفا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭. ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاولى،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة،‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتلقى‭ ‬اي‭ ‬هدف‭. ‬وتخوض‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬غمار‭ ‬التصفيات‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬اسماء‭ ‬كبيرة‭ ‬تلعب‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬الاندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬قائد‭ ‬توتنهام‭ ‬الانجليزي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون،‭ ‬ومدافع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬كيم،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المهاجم‭ ‬لباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬كانغ‭-‬إين‭ ‬لي‭.‬

وتبدأ‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مشوارها‭ ‬باستضافة‭ ‬سنغافورة‭ ‬غدا‭ ‬الخميس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬لمواجهة‭ ‬الصين‭ ‬بعدها‭ ‬بخمسة‭ ‬أيام‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬ايضا‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭.‬

وقال‭ ‬كلينسمان‭ ‬إنه‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬سنغافورة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المنافس‭ ‬الأول‭ ‬وحذر‭ ‬لاعبيه‭ ‬بضرورة‭ ‬‮«‬الجدية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتمتع‭ ‬بعقلية‭ ‬احترافية‭ ‬للغاية‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬لديك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬المتاحة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬أستراليا‭ ‬فتبدأ‭ ‬مشوارها‭ ‬بلقاء‭ ‬سهل‭ ‬ضد‭ ‬بنغلاديش‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬لبنان‭ ‬وفلسطين‭. ‬واكد‭ ‬مدرب‭ ‬استراليا‭ ‬غراهام‭ ‬ارنولد‭ ‬ان‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬التجارب‭ ‬قد‭ ‬انتهى‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬الان‭ ‬يتعلق‭ ‬بوضع‭ ‬التكتيك‭ ‬الصحيح‭ ‬وقيام‭ ‬اللاعبين‭ ‬بتقديم‭ ‬عروض‭ ‬جيدة‭ ‬والفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباريات‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‮»‬‭.‬

تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬نسخ‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وقد‭ ‬تقابل‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬القارية‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬خلالهما‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬نسخة‭ ‬2018‭.‬





مواجهة‭ ‬عربية‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬يستهل‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بمواجهة‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتية‭ ‬لعدم‭ ‬امتثال‭ ‬ملاعبه‭ ‬لمعايير‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬فيما‭ ‬تخوض‭ ‬فلسطين‭ ‬مباراتها‭ ‬البيتية‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬ويعتبر‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬المؤهل‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬2014‭ ‬و2022‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة‭.‬

ويشارك‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تُعدّ‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬السابعة‭ ‬لفلسطين‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬السادسة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬علماً‭ ‬بأنهما‭ ‬تعادلا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2019‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

أما‭ ‬أبرز‭ ‬المنتخبات‭ ‬الاخرى‭ ‬المرشحة‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬الكروي‭ ‬المقبل،‭ ‬فهناك‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭. ‬وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬حققت‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬بفوزها‭ ‬المدوي‭ ‬على‭ ‬الارجنتين‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬البناء‭ ‬عليه‭ ‬ولم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬التالي‭.‬

يقود‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬الخبير‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬احراز‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا‭ ‬صيف‭ ‬2021‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬تستقبل‭ ‬إيران‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وقطر‭ ‬افغانستان‭.‬



