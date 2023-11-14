نابولي يُقيل رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نابولي (إيطاليا) - (أ ف ب) : أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، مدرّبه الفرنسي رودي غارسيا لسوء النتائج الثلاثاء، وعيّن بدلاً منه المخضرم والتر ماتزاري الذي أشرف عليه بين 2009 و2013.
وكتب مالك النادي أوريليو دي لورنتيس على منصة إكس: «مرحباً بعودتك والتر»، علماً ان المدرب البالغ 62 عاماً قاد الفريق الجنوبي إلى لقب الكأس المحلية عام 2012 ووصافة الدوري في 2013.
وبعد قدوم غارسيا في يوليو خلفا للوتشانو سباليتي المستقيل بعد احراز لقب الدوري، تراجعت نتائج نابولي هذا الموسم ليحتل المركز الرابع راهناً بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الاحد على أرضه أمام إمبولي المهدّد بالهبوط.
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