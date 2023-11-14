Wednesday, 15 November 2023 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نابولي يُقيل رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري

11/14/2023 7:17:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نابولي‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أقال‭ ‬نادي‭ ‬نابولي،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬مدرّبه‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬لسوء‭ ‬النتائج‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وعيّن‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬المخضرم‭ ‬والتر‭ ‬ماتزاري‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬2009‭ ‬و2013‭.‬

وكتب‭ ‬مالك‭ ‬النادي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورنتيس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬مرحباً‭ ‬بعودتك‭ ‬والتر‮»‬،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬62‭ ‬عاماً‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬ووصافة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وبعد‭ ‬قدوم‭ ‬غارسيا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬خلفا‭ ‬للوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬المستقيل‭ ‬بعد‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬تراجعت‭ ‬نتائج‭ ‬نابولي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬راهناً‭ ‬بفارق‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المحرجة‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬إمبولي‭ ‬المهدّد‭ ‬بالهبوط‭.‬

MENAFN14112023000055011008ID1107424387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث