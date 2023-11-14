نابولي يُقيل رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نابولي‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أقال‭ ‬نادي‭ ‬نابولي،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬مدرّبه‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬لسوء‭ ‬النتائج‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وعيّن‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬المخضرم‭ ‬والتر‭ ‬ماتزاري‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬2009‭ ‬و2013‭.‬

وكتب‭ ‬مالك‭ ‬النادي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورنتيس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬مرحباً‭ ‬بعودتك‭ ‬والتر‮»‬،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬62‭ ‬عاماً‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬ووصافة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وبعد‭ ‬قدوم‭ ‬غارسيا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬خلفا‭ ‬للوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬المستقيل‭ ‬بعد‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬تراجعت‭ ‬نتائج‭ ‬نابولي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬راهناً‭ ‬بفارق‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المحرجة‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬إمبولي‭ ‬المهدّد‭ ‬بالهبوط‭.‬