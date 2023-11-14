Wednesday, 15 November 2023 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء

11/14/2023 7:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن آليات عسكرية إسرائيلية تطوق مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، من جميع الاتجاهات.

وأضافت أن محيط المستشفى يتعرض لإطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

في الوقت نفسه، قال طبيب في مجمع الشفاء للجزيرة إن هناك إطلاق نار على المجمع من مختلف الاتجاهات وهناك مخاوف من أن تقتحمه القوات الإسرائيلية.


وأوضح أن الموجودين في المجمع لا يستطيعون التنقل بين أقسامه جراء القصف الكثيف وليس بإمكانهم الاقتراب من نوافذ المبنى ولذلك فهم يتجمعون في الممرات.

MENAFN14112023000208011052ID1107424356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث