صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن آليات عسكرية إسرائيلية تطوق مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، من جميع الاتجاهات.
وأضافت أن محيط المستشفى يتعرض لإطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.
في الوقت نفسه، قال طبيب في مجمع الشفاء للجزيرة إن هناك إطلاق نار على المجمع من مختلف الاتجاهات وهناك مخاوف من أن تقتحمه القوات الإسرائيلية.
وأوضح أن الموجودين في المجمع لا يستطيعون التنقل بين أقسامه جراء القصف الكثيف وليس بإمكانهم الاقتراب من نوافذ المبنى ولذلك فهم يتجمعون في الممرات.
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