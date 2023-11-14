صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن آليات عسكرية إسرائيلية تطوق مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، من جميع الاتجاهات.

وأضافت أن محيط المستشفى يتعرض لإطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

في الوقت نفسه، قال طبيب في مجمع الشفاء للجزيرة إن هناك إطلاق نار على المجمع من مختلف الاتجاهات وهناك مخاوف من أن تقتحمه القوات الإسرائيلية.



وأوضح أن الموجودين في المجمع لا يستطيعون التنقل بين أقسامه جراء القصف الكثيف وليس بإمكانهم الاقتراب من نوافذ المبنى ولذلك فهم يتجمعون في الممرات.