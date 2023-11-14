مسيرة للأطفال في عمان تطالب بوقف إبادة أطفال غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت النقابات المهنية مسيرة للأطفال؛ دعما لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتنديدا بالجرائم الصهيونية التي طالت عددا كبيرا من الأطفال.



وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تحت شعار" أوقفوا إبادة أطفال غزة".



ورفع الأطفال المشاركون في المسيرة صورا لعدد من الأطفال الذين استشهدوا خلال العدوان الصهيوني على القطاع.



ورفعوا شعارات ورددوا هتافات وأطلقوا بالونات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وتدعم صمود أهل القطاع في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، وتطالب بوقف العدوان والقتل البشع للأطفال.