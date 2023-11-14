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واشنطن: سندعم طرفا ثالثا مستقلا لإخلاء مستشفيات غزة

11/14/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء بأن واشنطن ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإخلاء مستشفيات غزة.
وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى وستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء.


وأشار إلى أن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين، "وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات" وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار.


وأضاف أن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.


وزعم البيت الأبيض أن "معلوماته تفيد بأن حركتي "حماس" و"الجهاد" تستخدمان المستشفيات بما فيها الشفاء لدعم عملياتهما العسكرية.

RT

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