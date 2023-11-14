تحرك جديد من الحوثيون باتجاه إسرائيل

تحرك جديد من الحوثيون باتجاه إسرائيل
التاريخ
11/14/2023 7:12:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جماعة أنصار الله الحوثيين، في بيان، إنهم أطلقوا صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية في منطقة إيلات على البحر الأحمر.
وحذرت الجماعة من أنها لن تتردد "باستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداء من الآن".
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