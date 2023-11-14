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تحرك جديد من الحوثيون باتجاه إسرائيل

11/14/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جماعة أنصار الله الحوثيين، في بيان، إنهم أطلقوا صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية في منطقة إيلات على البحر الأحمر.


وحذرت الجماعة من أنها لن تتردد "باستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداء من الآن".

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