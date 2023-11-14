شرطة البادية الملكية تنقذ أربعة مواطنين حاصرتهم السيول في الرويشد

شرطة البادية الملكية تنقذ أربعة مواطنين حاصرتهم السيول في الرويشد
التاريخ
11/14/2023 7:12:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذت شرطة البادية الملكية أربعة مواطنين حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد.
وكان ورد مساء أمس الثلاثاء بلاغ لشرطة البادية الملكية بوجود أربعة اشخاص حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في منطقة الرويشد، إذ تم على الفور التحرك للمكان وتم العمل على إخلائهم وجميعهم بحالة صحية جيدة.
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