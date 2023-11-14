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شرطة البادية الملكية تنقذ أربعة مواطنين حاصرتهم السيول في الرويشد

11/14/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذت شرطة البادية الملكية أربعة مواطنين حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد.

وكان ورد مساء أمس الثلاثاء بلاغ لشرطة البادية الملكية بوجود أربعة اشخاص حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في منطقة الرويشد، إذ تم على الفور التحرك للمكان وتم العمل على إخلائهم وجميعهم بحالة صحية جيدة.

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