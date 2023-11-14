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تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز يكشف من وراء قصف قسم الولادة بمجمع الشفاء

11/14/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن قذيفة من الجيش الإسرائيلي سقطت على مبنى قسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.


وأكدت الصحيفة أن ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية أسقطت قذيفة بالخطأ على المبنى غير صحيح.

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