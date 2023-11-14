تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز يكشف من وراء قصف قسم الولادة بمجمع الشفاء
التاريخ
11/14/2023 7:12:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن قذيفة من الجيش الإسرائيلي سقطت على مبنى قسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
وأكدت الصحيفة أن ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية أسقطت قذيفة بالخطأ على المبنى غير صحيح.
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