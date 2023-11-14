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عن الغباء والذكاء المُستترَين

11/14/2023 7:10:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لأنني‭ ‬أتطاول‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬مقالاتي،‭ ‬وأشكو‭ ‬من‭ ‬تعرضي‭ ‬للبطش‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬أم‭ ‬الجعافر‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أم‭ ‬عيالي،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يحسب‭ ‬أن‭ ‬زوجتي‭ ‬أُمية‭ ‬ولا‭ ‬تقرأ‭ ‬ما‭ ‬أكتبه،‭ ‬بينما‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬أنها‭ ‬فوضت‭ ‬أمرها‭ ‬لله،‭ ‬وتقول‭ ‬إن‭ ‬الشكوى‭ ‬لغير‭ ‬الله‭ ‬مذلة،‭ ‬ولنفي‭ ‬شبهة‭ ‬الأمية‭ ‬عنها‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬تعرفت‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬طالبة‭ ‬عندي‭ ‬خلال‭ ‬الحقبة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬فيها‭ ‬مدرسا‭ ‬للغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الشقيق،‭ ‬وللغرابة‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬يسألني‭: ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬متزوج‭ ‬فعلا؟‭ ‬سؤال‭ ‬سخيف‭ ‬فكأنما‭ ‬هناك‭ ‬زواج‭ ‬غير‭ ‬فعلي‭ ‬أو‭ ‬زواج‭ ‬نظري‭ ‬أو‭ ‬افتراضي‭!! (‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬فعلا‭ ‬زواج‭ ‬فعل‭ ‬مضارع‭ ‬للحال‭ ‬والمستقبل‭ ‬وهناك‭ ‬زواج‭ ‬فعل‭ ‬‮«‬ماض‮»‬‭ ‬ناقص‭ ‬وهو‭ ‬يشبه‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬خبر‭ ‬كان‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬زواج‭ ‬فعل‭ ‬أمر‭: ‬راح‭ ‬تتزوجي‭ ‬ولد‭ ‬عمك‭ ‬ورجلك‭ ‬فوق‭ ‬رقبتك،‭ ‬وزواج‭ ‬مبني‭ ‬للمجهول‭ ‬وصنف‭ ‬ممنوع‭ ‬من‭ ‬الصرف‭).‬

نعم‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭: ‬أنا‭ ‬متزوج‭ ‬جدا‭ ‬وأحترم‭ ‬زوجتي‭ ‬جدا‭ ‬وأخاف‭ ‬منها‭ ‬جدًا،‭ ‬ولهذا‭ ‬فإنني‭ ‬أخفي‭ ‬عنها‭ ‬أي‭ ‬زاوية‭ ‬فيها‭ ‬مساس‭ ‬بالمرأة‭ ‬أو‭ ‬الزوجات،‭ ‬أو‭ ‬أنتقد‭ ‬فيها‭ ‬نظرتها‭ ‬للأمور‭ ‬وولعها‭ ‬العجيب‭ ‬باقتناء‭ ‬الملاءات‭ ‬أي‭ ‬الشراشف‭ ‬والأحذية،‭ ‬ومن‭ ‬حسن‭ ‬حظي‭ ‬فإنها‭ ‬تعتبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬رجسا‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الشيطان،‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬فيسبوك‭ ‬أو‭ ‬فوت‭-‬بوك،‭ ‬وأحيانا‭ ‬تسألني‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬أحضر‭ ‬نسخا‭ ‬ورقية‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬مقالاتي‭ ‬معي‭ ‬إلى‭ ‬البيت،‭ ‬فأقول‭ ‬لها‭ ‬إنني‭ ‬لا‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬مجانية‭ ‬منها،‭ ‬وإن‭ ‬الجريدة‭ ‬صارت‭ ‬تباع‭ ‬بواقع‭ ‬4‭ ‬دولارات‭ ‬للنسخة‭
‬‮«‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لإهدار‭ ‬مواردنا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحذية‭ ‬والشراشف‮»‬‭.‬

ونجاحي‭ ‬في‭ ‬الضحك‭ ‬على‭ ‬زوجتي،‭ ‬أو‭ ‬بالأحرى‭ ‬‮«‬استهبالها‮»‬‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭ ‬من‭ ‬المرأة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تآمر‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬الرجل،‭ ‬بجعل‭ ‬البنات‭ ‬متفوقات‭ ‬على‭ ‬الأولاد‭ ‬في‭ ‬الامتحانات‭ ‬المدرسية‭ ‬والجامعية،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كن‭ ‬متفوقات‭ ‬فعلاً‭ ‬فالغلبة‭ ‬تكون‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭:
‬فبعد‭ ‬الزواج‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مقدور‭ ‬الزوج‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬على‭ ‬عقل‭ ‬زوجته‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يلحس‭ ‬عقلها‭ ‬بالكلام‭ ‬المعسول‭: ‬أنت‭ ‬الخير‭ ‬والبركة،‭ ‬والله‭ ‬يحفظك‭ ‬لي‭ ‬ولعيالنا،‭ ‬وتعلم‭ ‬النساء‭ ‬العربيات‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬لا‭ ‬يصبح‭ ‬لطيفا‭ ‬رقيقا‭ ‬ورومانسيا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬عملة‭ ‬مهببة‮»‬‭.‬

ويحكى‭ ‬أن‭ ‬رجلا‭ ‬زار‭ ‬صديقا‭ ‬له‭ ‬عجوزاً‭ ‬لشرب‭ ‬الشاي‭ ‬بالنعناع،‭ ‬ولاحظ‭ ‬أن‭ ‬مضيفه‭ ‬ينادي‭ ‬زوجته‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بعبارات‭ ‬مثل‭: ‬يا‭ ‬حبيبتي‭.. ‬نعم‭ ‬يا‭ ‬عيوني‭ (‬لو‭ ‬قلت‭ ‬لزوجتي‭: ‬يا‭ ‬عيوني،‭ ‬لخلعتني‭ ‬لأن‭ ‬عيوني‭ ‬حاجة‭ ‬تكسف‭).. ‬تعالي‭ ‬يا‭ ‬عمري‭.. ‬كم‭ ‬سكر‭ ‬في‭ ‬الشاي‭ ‬يا‭ ‬كتكوتي‭ (‬ماذا‭ ‬يعجب‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يناديها‭ ‬شخص‭ ‬بالكتكوتة؟‭ ‬وهل‭ ‬تقبل‭ ‬أن‭ ‬يناديها‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬لاحقاً‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬يا‭ ‬‮«‬دجاجة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬سنة‭ ‬الحياة‭ ‬ولابد‭ ‬للكتكوت‭ ‬أن‭ ‬تكبر؟‭).. ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬الضيف‭ ‬استغل‭ ‬خروج‭ ‬الكتكوتة‭ ‬لجلب‭ ‬كعكة،‭ ‬وقال‭ ‬لصاحب‭ ‬المنزل‭: ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬أنت‭ ‬تحب‭ ‬زوجتك‭ ‬وتدللها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنكما‭ ‬متزوجان‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬سنة‭!!
‬هنا‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬العجوز‭: ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬أنني‭ ‬نسيت‭ ‬اسمها‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬لها‭ ‬تكتشف‭ ‬ذلك،‭ ‬ولهذا‭ ‬أستخدم‭ ‬ألفاظ‭ ‬الدلع‭ ‬والتدليل‭!‬

ويعرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬لسن‭ ‬غبيات،‭ ‬بل‭ ‬يتغابين،‭ ‬أي‭ ‬يتصنعن‭ ‬الغباء،‭ ‬لجعلنا‭ ‬نحس‭ ‬بالتفوق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهن‭ ‬اللواتي‭ ‬يضحكن‭ ‬علينا،‭ ‬ولكن‭ ‬الغربيين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الشقراوات‭ ‬غبيات‭ ‬بالوراثة‭ (‬وعندنا‭ ‬تجد‭ ‬سوداء‭ ‬كأبي‭ ‬الجعافر‭ ‬وتكسب‭ ‬شعرها‭ ‬اللون‭ ‬الأشقر‭) ‬وهكذا‭ ‬عقدت‭ ‬الشقراوات‭ ‬اجتماعا‭ ‬حضرته‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬شقراء‭ ‬ليؤكدن‭ ‬أنهن‭ ‬ذكيات‭ ‬ونادت‭ ‬زعيمتهن‭ ‬واحدة‭ ‬أوقفتها‭ ‬أمام‭ ‬الميكروفون‭ ‬وسألتها‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬30‭ ‬زائد‭ ‬30؟‭
‬فقالت‭: ‬19،‭ ‬فشعرت‭ ‬الزعيمة‭ ‬بالحرج،‭ ‬ولكن‭ ‬آلاف‭ ‬الأصوات‭ ‬ارتفعت‭ ‬تطالب‭ ‬بمنحها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهكذا‭ ‬سألتها‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬15‭ + ‬15؟‭
‬فأجابت‭: ‬90‭ ‬وكادت‭ ‬الزعيمة‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬الخجل،‭ ‬ولكن‭ ‬الأصوات‭ ‬تعالت‭ ‬مجدداً‭: ‬أعطوها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى،‭ ‬فسألتها‭ ‬الزعيمة‭: ‬كم‭ ‬تساوي‭ ‬2‭+‬2؟‭
‬فقالت‭ ‬4،‭ ‬هنا‭ ‬انفجرت‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬حنجرة‭ ‬بالصراخ‭: ‬أعطوها‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭!‬

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