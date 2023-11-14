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حرب أمريكا والغرب على غزة!

11/14/2023 7:10:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬سارع‭ ‬رئيسها‭ ‬‮«‬بايدن‮»‬‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬قبله،‭ ‬والكيان‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭! ‬فإنها‭ ‬هي‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬قدّمت‭ ‬عبر‭ ‬رئيسها‭ ‬أيضاً‭ ‬شيكاً‭ ‬مفتوحاً‭ ‬على‭ ‬بياض‭ ‬للدعم‭ ‬المطلق‭ ‬واللامحدود‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭! ‬بل‭ ‬أرسلت‭ ‬‮«‬العتاد‭ ‬العسكري‭ ‬النوعي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬ضباطها‭ ‬وفرقة‭ ‬من‭ ‬نخبتها‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬ثم‭ ‬أرسلت‭ ‬سفينتين‭ ‬أو‭ ‬بارجتين‭ ‬حربيتين،‭ ‬إحداهما‭ ‬الأضخم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كـ‭(‬حاملة‭ ‬طائرات‭) ‬ولإدارة‭ ‬الحرب‭ ‬منها‭! ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬الخطط‭ ‬الحربية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭! ‬ثم‭ ‬أرسل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬أضخم‭ ‬‮«‬غواصة‭ ‬نووية‮»‬‭ ‬لتربض‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬سواحل‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭!‬

{ ‭ ‬بل‭ ‬أكدت‭ ‬كل‭ ‬التصريحات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تبني‭ ‬الخطاب‭ ‬الصهيوني‭ ‬للكيان‭ ‬سياسياً‭ ‬وإعلاميا‭! ‬وأضافت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ (‬الفيتو‭) ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬ضد‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬والهمجية‭ ‬والمحرقة‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭! ‬بل‭ ‬ودعم‭ ‬التجويع‭ ‬والتعطيش‭ ‬والتهجير‭ ‬ومنع‭ ‬الوقود‭ ‬عن‭ ‬المستشفيات‭! ‬وتبنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬السردية‭ ‬الإسرائيلية‭) ‬حول‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬ومراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬و«التهجير‭ ‬القسري‮»‬،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قصف‭ ‬الأبراج‭ ‬والمساكن‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬قاطنيها‭! ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وغيره‭ ‬كثير‭ ‬من‭ (‬التماهي‭) ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬الانحياز‭ ‬يدلل‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ (‬حرب‭ ‬أمريكية‭) ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭! ‬ومعها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بوارج‭ ‬بريطانيا‭ ‬والعتاد‭ ‬العسكري‭ ‬والموقف‭ ‬الألماني‭ ‬والفرنسي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعمومه‭! ‬رغم‭ ‬تغيّر‭ ‬بعض‭ ‬المواقف‭ ‬الفرنسية‭ ‬خاصة‭ ‬وإن‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬بسبب‭ (‬الانكشاف‭ ‬الأخلاقي‭ ‬للغرب‭) ‬أمام‭ ‬الشعوب‭ ‬الغربية،‭ ‬وبسبب‭ ‬ضغوطها‭ ‬وضغوط‭ ‬مظاهراتها‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬حجمها‭ ‬وشعاراتها‭ ‬ومواقف‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬اليهود‮»‬‭ ‬فيها‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬يتوالى‭ ‬الغرب‭ ‬برؤساء‭ ‬دوله‭ ‬ووزراء‭ ‬خارجيته‭ ‬ودفاعه‭ ‬على‭ ‬الكيان‭! ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ (‬دعماً‭ ‬عسكريا‭ ‬وإعلاميا‭ ‬ودبلوماسيا‭)‬،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬تسمية‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬انحياز،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬المشارك‭ ‬بالأداة‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭! ‬وقد‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬بوضوح‭ ‬‮«‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ (‬إسرائيل‭) ‬موجودة‭ ‬لأوجدناها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬مصالحنا‮»‬‭! ‬أي‭ ‬مصالح‭ ‬أمريكية‭ ‬ينفذها‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الشيطاني‮»‬‭ ‬غير‭ ‬المصالح‭ ‬الاستعمارية؟‭! ‬وكما‭ ‬اتضحت‭ ‬عبر‭ ‬تقارير‭ ‬مختلفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الغاز‭ ‬والنفط‮»‬‭ ‬وكالعادة‭ ‬هما‭ ‬المحركان‭ ‬الأساسيان‭ ‬لحروب‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬وكل‭ ‬مرة‭ ‬عبر‭ ‬حجج‭ ‬مختلفة‭ ‬وبأدوات‭ ‬جديدة‭ ‬وآليات‭ ‬نوعية‭ ‬مغايرة‭! ‬و‭(‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭) ‬هو‭ ‬العنوان‭ ‬الأساس‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حروبها‭ ‬‮«‬الاستعمارية‮»‬‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬والآن‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭/ ‬وغزة‭! ‬وقد‭ ‬تم‭ (‬شيطنة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬وكل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭) ‬لذات‭ ‬السبب‭ ‬كحجة‭!‬

{ ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬يوماً‭ ‬والمشهد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ينتقل‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬أكثر‭ ‬سوءًا‭! ‬لنصل‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬تنهشها‭ ‬الكلاب‭ ‬في‭ ‬طرقات‭ ‬وساحات‭ ‬المستشفيات‭! ‬لأن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬انتشالها‭ ‬بسبب‭ (‬عمليات‭ ‬القنص‭) ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الصهاينة‭! ‬ولنصل‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬الممتلئ‭ ‬بالنازحين،‭ ‬وقد‭ ‬أخرج‭ ‬الكيان‭ (‬سردية‭ ‬جديدة‭) ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الغزاوي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬القصف‭ ‬سينتقل‭ ‬إلى‭ ‬هناك،‭ ‬بعد‭ ‬فشلهم‭ ‬في‭ ‬مهاجمة‭ ‬الأنفاق‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬والوسط‭!‬

وكل‭ ‬يوم‭ ‬حملات‭ ‬من‭ ‬الأكاذيب‭ ‬يتم‭ ‬ترويجها‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ (‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والقتل‭ ‬والعقاب‭ ‬الجماعي‭) ‬حتى‭ ‬أصيب‭ (‬الضمير‭ ‬الشعبي‭ ‬العربي‭ ‬والعالمي‭) ‬بحالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬والاحتقان‭ ‬والثورة‭ ‬على‭ ‬المآسي‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬حتى‭ (‬الخدّج‭ ‬ومرضى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭) ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬‮«‬غزة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬صمدت‭ ‬أمام‭ ‬القصف‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬تستطيع‭ ‬الصمود‭ ‬أمام‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬والأكسجين‭ ‬وكثرة‭ ‬المصابين،‭ ‬يتوقف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬و«الأونروا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬مساعدة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬115‭ ‬من‭ ‬عاملي‭ ‬الأونروا‭) ‬مثلما‭ ‬تم‭ ‬قصف‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬بالمسعفين‭! ‬والقتل‭ ‬المتعمّد‭ ‬للصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭!‬

{ ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬رئيسها‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬ضعف‭ ‬الذاكرة‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬نقل‭ ‬العدوى‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬المسؤولين‭ ‬معه،‭ ‬وهم‭ ‬يسابقون‭ ‬الزمن‭ ‬لكي‭ ‬ينهي‭ ‬الكيان‭ ‬مهمته‭ ‬الشيطانية‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭! ‬ولكن‭ ‬الموقف‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬يختلف‭ ‬حيث‭ ‬انتقلت‭ ‬المظاهرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬وغيرها،‭ ‬إلى‭ ‬ضمير‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ (‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭) ‬ليقدم‭ ‬بعضهم‭ ‬استقالته،‭ ‬وآخرون‭ ‬أصدروا‭ ‬بيانات‭ ‬احتجاج‭ ‬للإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بسبب‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬أو‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬وذات‭ ‬الشيء‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬لندن‭ ‬وباريس‭ ‬وعواصم‭ ‬غربية‭ ‬أخرى،‭ ‬فيما‭ ‬قادة‭ ‬الغرب‭ ‬مستمرون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هوادة‭ ‬في‭ ‬حربهم‭ ‬الضروس‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭!‬

{ ‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬تحرّك‭ ‬واكتفى‭ ‬العالمان‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬في‭ ‬قمتهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالمواقف‭ ‬الإنشائية‭! ‬وحتى‭ ‬أحد‭ ‬القرارات‭ (‬بكسر‭ ‬الحصار‭) ‬على‭ ‬رفح‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بعد‭! ‬فيما‭ ‬أمريكا‭ ‬تتلاعب‭ ‬بحربها‭ ‬بإعطاء‭ ‬كل‭ ‬المبررات‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ليتمادى‭ ‬في‭ ‬مجازره‭ ‬ومذابحه‭ ‬ومحارقه‭! ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬لو‭ ‬أرادت‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬ولهيب‭ ‬المحرقة‭ ‬لفعلت‭! ‬ولكن‭ (‬الحرب‭ ‬حربها‭ ‬وهي‭ ‬تريد‭ ‬إنجاز‭ ‬المهمة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الوحشية‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭)! ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يدرك‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬القادم‭ ‬هو‭ ‬الأسوأ‭ ‬للجميع،‭ ‬فإن‭ ‬خطأهم‭ ‬‮«‬الاستراتيجي‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬مماثلاً‭ ‬للخطأ‭ ‬الذي‭ ‬وقفوا‭ ‬فيه‭ ‬متفرجين‭ ‬على‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬بغداد‮»‬‭ ‬ليحدث‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬والكل‭ ‬يعرفه‭! ‬واليوم‭ ‬إذا‭ ‬وقفوا‭ ‬متفرجين‭ ‬على‭ (‬سقوط‭ ‬غزة‭) ‬أيًّا‭ ‬كانت‭ ‬التبريرات‭ ‬فالقادم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ (‬مهول‭) ‬بمعنى‭ ‬الكلمة‭! ‬والشيطان‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التفاوض‭ ‬معه،‭ ‬وإنما‭ ‬مواجهته،‭ ‬ولدى‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬المواجهة،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬ولكأنهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتظار‭ ‬مريب‭ ‬لانتهاء‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬مهمتها‭ ‬الوحشية‭ ‬والاستعمارية‭! ‬أو‭ ‬لكأنهم‭ ‬لا‭ ‬يدركون‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬قادم‭ ‬على‭ ‬الجميع‭! ‬فالشيطان‭ ‬الأمريكي‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬لغة‭ ‬التفاوض‭ ‬أو‭ ‬الاستعطاف،‭ ‬وإنما‭ ‬يفهم‭ ‬لغة‭ ‬أن‭ ‬يضغط‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمون‭ ‬عليه‭ ‬بتهديد‭ ‬مصالحه‭! ‬وهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬الأوراق‭ ‬لذلك‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ (‬الدخول‭ ‬العسكري‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬النفط‭) ‬كورقة‭! ‬الكارثة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬تم‭ ‬السكوت‭ ‬عليها،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الموقف‭ ‬غير‭ ‬العملي‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي،‭ ‬فإن‭ ‬دائرة‭ ‬النار‭ ‬ستنتقل‭ ‬شرارة‭ ‬كارثيتها‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬فيما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬وهم‭ ‬لغة‭ ‬السلام‭ ‬والتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الشيطان،‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬ليتسلم‭ ‬كيانه‭ ‬الوحشي‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‭!‬

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