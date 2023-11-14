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((غزة)).. تصحيح المفاهيم والمواقف

11/14/2023 7:10:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬أعاد‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬العربي،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أيقظ‭ ‬الضمير‭ ‬الإنساني‭ ‬‮«‬السليم‮»‬‭.. ‬في‭ ‬لحظات‭ ‬ظن‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬غادرت‭ ‬اهتمام‭ ‬المواطن،‭ ‬وقد‭ ‬تحول‭ ‬الآن‭ ‬الانشغال‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بموازاة‭ ‬من‭ ‬الانشغال‭ ‬بالقضايا‭ ‬المحلية،‭ ‬وأصبح‭ ‬باب‭ ‬‮«‬التعايش‮»‬‭ ‬يقظا‭ ‬أمام‭ ‬محاولة‭ ‬التغلغل‭ ‬الصهيوني‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

اليوم‭ ‬عادت‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬المحتل‮»‬،‭ ‬وكلمة‭ ‬‮«‬الأراضي‭ ‬المحتلة‮»‬،‭ ‬ومفردات‭ ‬‮«‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬وبرز‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬وارتفعت‭ ‬الأصوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بغلق‭ ‬السفارات،‭ ‬ونشطت‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬بكافة‭ ‬أشكالها،‭ ‬سواء‭ ‬للبضائع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬البضائع‭ ‬التابعة‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬

ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ ‬ضد‭ ‬الأبرياء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين،‭ ‬جعل‭ ‬أطفال‭ ‬وشباب‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬يكتشفون‭ ‬أن‭ ‬اليهود‭ ‬أهل‭ ‬غدر‭ ‬وخيانة،‭ ‬وليسوا‭ ‬دعاة‭ ‬سلام‭ ‬ولا‭ ‬استقرار‭.. ‬وأن‭ ‬محاولات‭ ‬طمس‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتغريب‭ ‬الهوية‭ ‬والغزو‭ ‬الفكري‭ ‬تبوء‭ ‬بالفشل‭ ‬الذريع،‭ ‬وأن‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬التعليمية‭ ‬والدينية،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وحقيقة‭ ‬الطمع‭ ‬اليهودي،‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬إطلاقا‭ ‬لتعديلها‭ ‬وتغييرها‭ ‬أو‭ ‬شطب‭ ‬الآيات‭ ‬والسور،‭ ‬بحجة‭ ‬‮«‬التطوير‭ ‬والتسامح‮»‬‭.‬

حتى‭ ‬أسماء‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬أسماء‭ ‬عبرية،‭ ‬وتهويد‭ ‬الأراضي‭ ‬العربية،‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬هناك‭ ‬وعي‭ ‬عربي‭ ‬بأن‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬القدس‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬‮«‬أورشليم‮»‬،‭ ‬ومدينة‭ ‬‮«‬الخليل‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬‮«‬حيفرون‮»‬،‭ ‬ومدينة‭ ‬بئر‭ ‬السبع‭ ‬وليس‭ ‬‮«‬بير‭ ‬شفيع‮»‬‭.. ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬العربية‭.‬

لقد‭ ‬كشف‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المواقع،‭ ‬أن‭ ‬قراءة‭ ‬الكتب‭ ‬التاريخية‭ ‬عن‭ ‬فلسطين،‭ ‬أصبح‭ ‬الأكثر‭ ‬مطالعة‭ ‬وقراءة،‭ ‬وأن‭ ‬محاضرات‭ ‬وندوات‭ ‬المفكر‭ ‬الراحل‭ ‬البروفيسور‭ ‬‮«‬عبدالوهاب‭ ‬المسيري‮»‬‭ ‬مؤلف‭ ‬موسوعة‭ ‬اليهود‭ ‬واليهودية‭ ‬والصهيونية،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الأعمال‭ ‬الموسوعية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اليوتيوب‮»‬‭.‬

الموقف‭ ‬الشعبي‭ ‬الدولي‭ ‬أصبح‭ ‬يناصر‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬هناك‭ ‬مسيرة‭ ‬ومظاهرة‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬حكوماتها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬وأصبحت‭ ‬المطالبة‭ ‬برحيل‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬مطلبا‭ ‬ملحا‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وجزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬الأمريكي‭.‬

ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬كشف‭ ‬زيف‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬وفضح‭ ‬الازدواجية‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬الحقوقية،‭ ‬كما‭ ‬ضاعف‭ ‬المطالب‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الرسمية،‭ ‬والدعوة‭ ‬لطرد‭ ‬سفير‭ ‬الكيان‭ ‬المحتل،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬الشعبية‭.‬

بقي‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬بعض‭ ‬المثقفين‭ ‬من‭ ‬‮«‬المتصهينين‭ ‬العرب‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬المتغطي‭ ‬بإسرائيل‭ ‬عريان‭.. ‬فكرا‭ ‬وإنسانية‭. ‬

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