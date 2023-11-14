إعلان في نيويورك تايمز الأمريكية لـوقــــف إطـلاق الـنـار فـي غـــزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إعلانا مدفوعا من أكثر من 900 من قادة الدين المسيحي دعوا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
وحمل الإعلان أسماء جميع المشاركين فيه والذين شكلوا صورة لحمامة السلامة تعبيرا عن الرغبة في تحقيق ذلك.
وأكدوا ضرورة الضغط من أجل وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة، بما في ذلك إعادة جميع الأسرى، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والالتزام بعملية السلام.
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