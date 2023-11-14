إعلان في نيويورك تايمز الأمريكية لـوقــــف إطـلاق الـنـار فـي غـــزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحمل‭ ‬الإعلان‭ ‬أسماء‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬فيه‭ ‬والذين‭ ‬شكلوا‭ ‬صورة‭ ‬لحمامة‭ ‬السلامة‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعادة‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى،‭ ‬وتأمين‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬والالتزام‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭. ‬