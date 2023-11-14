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إعلان في نيويورك تايمز الأمريكية لـوقــــف إطـلاق الـنـار فـي غـــزة

11/14/2023 7:10:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬الأمريكية‭ ‬إعلانا‭ ‬مدفوعا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الدين‭ ‬المسيحي‭ ‬دعوا‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وحمل‭ ‬الإعلان‭ ‬أسماء‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬فيه‭ ‬والذين‭ ‬شكلوا‭ ‬صورة‭ ‬لحمامة‭ ‬السلامة‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعادة‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى،‭ ‬وتأمين‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬والالتزام‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭. ‬

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