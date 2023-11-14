Wednesday, 15 November 2023 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسة: الشعور بالوحدة يرفع خطر الوفاة

11/14/2023 7:10:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الشعور‭ ‬بالوحدة‭ ‬والعزلة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مرتبطان‭ ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭. ‬وبحسب‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬جوليان‭ ‬هولت‭ ‬لونستاد،‭ ‬مديرة‭ ‬مختبر‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والصحة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بريغهام‭ ‬يونغ‭: ‬‮«‬تمامًا‭ ‬مثلما‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬المزدحمة‭ ‬لممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني،‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬المزدحمة‭ ‬لممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭. ‬الدراسة‭ ‬تتبعت‭ ‬الأشخاص‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬وجمعت‭ ‬بيانات‭ ‬الشعور‭ ‬بالوحدة‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬وهذا‭ ‬يضيف‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬المتزايدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سيئة‭ ‬لصحتنا،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القلق‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والخرف‭. ‬وأصدر‭ ‬الجراح‭ ‬العام‭ ‬فيفيك‭ ‬مورثي‭ ‬تقريرا‭ ‬استشاريا‭ ‬حول‭ ‬الشعور‭ ‬بالوحدة‭ ‬والعزلة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو،‭ ‬مستشهدا‭ ‬بأبحاث‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خطيرا‭ ‬مثل‭ ‬تدخين‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سيجارة‭ ‬يوميا‭. ‬وفي‭ ‬الورقة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قام‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬غلاسكو‭ ‬بتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭. ‬وأجاب‭ ‬المشاركون،‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬38‭ ‬و73‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬ترابطهم‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وبعد‭ ‬حوالي‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬ونصف،‭ ‬توفي‭ ‬حوالي‭ ‬33000‭ ‬شخص،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬بسبب‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭. ‬نظر‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مقاييس‭ ‬للوحدة‭ ‬والعزلة‭: ‬الشعور‭ ‬بالوحدة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬رفيق‭ ‬مقرب،‭ ‬والعيش‭ ‬بمفردك،‭ ‬وعدد‭ ‬مرات‭ ‬زيارة‭ ‬الأشخاص‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والعائلة،‭ ‬والأنشطة‭ ‬الجماعية‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬فكل‭ ‬منها‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بزيارات‭ ‬شهرية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والعائلة‭ ‬كانوا‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للوفاة‭.‬

MENAFN14112023000055011008ID1107424338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث