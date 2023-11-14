((سرقوه من فلسطين)).. عريضة أمريكية لمقاطعة ((المطبخ الإسرائيلي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرنوت‮»‬‭ ‬قال‭ ‬الموقعون‭ ‬على‭ ‬العريضة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تستولي‭ ‬على‭ ‬المطبخ‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتحاول‭ ‬محوه‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬الطهي،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تحاول‭ ‬محو‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬تدعو‭ ‬العريضة،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الضيافة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬شركات‭ ‬الأغذية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وفعاليات‭ ‬الطهي‭ ‬التي‭ ‬تروج‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬كوسيلة‭ ‬للضغط‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬العريضة‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكسر‭ ‬حاجز‭ ‬الصمت‭ ‬بشأن‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬سوف‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬

في‭ ‬كل‭ ‬ثانية‭ ‬نختار‭ ‬البقاء‭ ‬صامتين،‭ ‬دون‭ ‬مطالبة‭ ‬حكومتنا‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬تسليح‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬فإننا‭ ‬نسمح‭ ‬بحدوث‭ ‬مذبحة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬زملائنا‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬ضد‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والالتزام‭ ‬بثلاثة‭ ‬إجراءات‭ ‬معنا‭: ‬اتصلوا‭ ‬بممثليكم‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬التمويل‭ ‬الأميركي‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وقاطعوا‭ ‬المنتجات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تروج‭ ‬لإسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬تفكك‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬والاحتلال‭ ‬العسكري‭. ‬

استثمروا‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬العدالة‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬سواء‭ ‬بالاتصال‭ ‬بمنظمة‭ ‬محلية‭ ‬لتعلم‭ ‬كيفية‭ ‬دعم‭ ‬أو‭ ‬تضخيم‭ ‬الأصوات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ودعمهم‭ ‬لمشاركة‭ ‬طعامهم‭ ‬وثقافتهم‭ ‬بشروطهم‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬