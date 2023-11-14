((سرقوه من فلسطين)).. عريضة أمريكية لمقاطعة ((المطبخ الإسرائيلي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقع 900 طاه وصاحب مطاعم وشخصية بارزة في صناعة الأغذية في أمريكا الشمالية على عريضة تدعو إلى مقاطعة «المطبخ الإسرائيلي»، احتجاجا على الهجمات العنيفة على قطاع غزة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» قال الموقعون على العريضة إن «إسرائيل تستولي على المطبخ الفلسطيني وتحاول محوه من عالم الطهي، تماما كما تحاول محو الشعب الفلسطيني». تدعو العريضة، التي تحمل عنوان «الضيافة من أجل الإنسانية»، إلى مقاطعة شركات الأغذية الإسرائيلية وفعاليات الطهي التي تروج لإسرائيل، وذلك كوسيلة للضغط لوقف إطلاق النار. وجاء في العريضة: «يجب أن نكسر حاجز الصمت بشأن الإبادة الجماعية في غزة، بعد نفاد الوقود من المستشفيات سوف يرتفع عدد القتلى بشكل كبير.
في كل ثانية نختار البقاء صامتين، دون مطالبة حكومتنا بالتوقف عن تسليح إسرائيل بمليارات الدولارات فإننا نسمح بحدوث مذبحة أخرى».
وأضافت: «نطلب من زملائنا في مجتمع الأغذية والمشروبات اتخاذ موقف ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والالتزام بثلاثة إجراءات معنا: اتصلوا بممثليكم في الكونغرس للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء التمويل الأميركي غير المشروط لإسرائيل. وقاطعوا المنتجات والفعاليات التي تروج لإسرائيل حتى تفكك نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري.
استثمروا في الأحداث والمشاريع التي تعزز العدالة للفلسطينيين، سواء بالاتصال بمنظمة محلية لتعلم كيفية دعم أو تضخيم الأصوات الفلسطينية ودعمهم لمشاركة طعامهم وثقافتهم بشروطهم الخاصة».
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