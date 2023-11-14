Wednesday, 15 November 2023 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعرض الأبرز في المنطقة.. يستقطب علامات عالمية

11/14/2023 7:10:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬إدارة‭ ‬مودرن‭ ‬آرت‭ ‬ستدوديو‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأحدث‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬يستقطب‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وعبرت‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬لعالم‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حجم‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعتبر‭ ‬حدثا‭ ‬عالميا‭ ‬يستقطب‭ ‬محبي‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬إقبالا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

MENAFN14112023000055011008ID1107424336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث