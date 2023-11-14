المعرض الأبرز في المنطقة.. يستقطب علامات عالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت إدارة مودرن آرت ستدوديو أن معرض الجواهر العربية في نسخته الأحدث لعام 2023 يستقطب أبرز العلامات التجارية في صناعة الساعات والمجوهرات على مستوى العالم.
وعبرت عن فخرها بالمشاركة الواسعة لعالم المجوهرات والساعات الذي يؤكد حجم الدعم المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الأبرز على مستوى المنطقة.
ولفتت إلى أن المعرض يعتبر حدثا عالميا يستقطب محبي الساعات والمجوهرات، حيث يشهد عاما بعد عام إقبالا منقطع النظير من البحرين ودول الخليج العربي.
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