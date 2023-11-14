المعرض الأبرز في المنطقة.. يستقطب علامات عالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبرت‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬لعالم‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حجم‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعتبر‭ ‬حدثا‭ ‬عالميا‭ ‬يستقطب‭ ‬محبي‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬إقبالا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬