مجوهرات الكوهجي تطرح مجموعة رشا في معرض البحرين للمجوهرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: زينب علي
تصوير: محمد سرحان
تشارك مجوهرات الكوهجي خلال هذا العام بمعرض الجواهر والعطور في نسخته 31 بمجموعة واسعة من المجموعات والمجوهرات المختلفة إلى جانب مشاركتها بأبرز مجموعة (رشا) وهي من أفضل التشكيلات التي حازت رضا الجميع، حيث تضم هذه المجموعة العديد من القطع التي يمكن استخدامها خلال المناسبات أو للاستخدام اليومي. وتم تصميم المجموعة بما يتناسب مع كافة الأذواق والأعمار كالشباب والكبار.
وبهذه المناسبة قال وليد الكوهجي رئيس مجلس إدارة مجوهرات الكوهجي: «شاركنا في معرض الجواهر لأكثر من 27 عاما وفي كل عام نطرح آخر وأحدث تشكيلات قطع المجوهرات الفخمة وأرقى أطقم الزواج التي نتخصص في بيعها إلى جانب السولتيرات والأطقم الكبيرة، وكل ما يوجد في جناحنا حالياً هي مجموعات جديدة لم يسبق عرضها في محلاتنا الموجودة في السوق».
وبين: «يقع جناحنا هذا العام على مساحة واسعة، مما يساعدنا في طرح أكبر عدد من المصوغات والمجوهرات الراقية التي اختيرت خصيصا لهذا المعرض». وأكد: «المجموعة في طور نمو وتوسع وستفتتح خلال الفترة المقبلة ثالث فرع لها بمساحة تتجاوز الـ200 متر مربع بمجمع مراسي البحرين أكبر مجمع تجاري في مملكة البحرين».
MENAFN14112023000055011008ID1107424335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.