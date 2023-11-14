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مجوهرات الكوهجي تطرح مجموعة رشا في معرض البحرين للمجوهرات

11/14/2023 7:10:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬علي


تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


تشارك‭ ‬مجوهرات‭ ‬الكوهجي‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬والعطور‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬31‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركتها‭ ‬بأبرز‭ ‬مجموعة‭ (‬رشا‭) ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬التشكيلات‭ ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬رضا‭ ‬الجميع،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬أو‭ ‬للاستخدام‭ ‬اليومي‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬المجموعة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأذواق‭ ‬والأعمار‭ ‬كالشباب‭ ‬والكبار‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬وليد‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجوهرات‭ ‬الكوهجي‭: ‬‮«‬شاركنا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬نطرح‭ ‬آخر‭ ‬وأحدث‭ ‬تشكيلات‭ ‬قطع‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفخمة‭ ‬وأرقى‭ ‬أطقم‭ ‬الزواج‭ ‬التي‭ ‬نتخصص‭ ‬في‭ ‬بيعها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السولتيرات‭ ‬والأطقم‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬جناحنا‭ ‬حالياً‭ ‬هي‭ ‬مجموعات‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬محلاتنا‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السوق‮»‬‭. ‬

وبين‭: ‬‮«‬يقع‭ ‬جناحنا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة،‭ ‬مما‭ ‬يساعدنا‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المصوغات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬اختيرت‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬نمو‭ ‬وتوسع‭ ‬وستفتتح‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬ثالث‭ ‬فرع‭ ‬لها‭ ‬بمساحة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الـ200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بمجمع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬أكبر‭ ‬مجمع‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬

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