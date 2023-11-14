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مجموعتان تراثيتان ((لديفجي أوروم)) وتوسع أكبر العام المقبل

11/14/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل


تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


تعرض‭ ‬ديفجي‭ ‬أوروم‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬مجموعتين‭ ‬جديدتين‭ ‬مستوحيين‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬التراثية‭ ‬الخليجية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬فيه‭ ‬ماهيش‭ ‬ديفجي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لديفجي‭ ‬أوروم‭
‬عن‭ ‬توسع‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬متجر‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬مراسي،‭ ‬سيعرضان‭ ‬مجموعات‭ ‬أحدث‭ ‬من‭ ‬أطقم‭ ‬الزفاف‭ ‬والأطقم‭ ‬الماسية‭ ‬والذهبية‭.‬

وأعلنت‭ ‬الدار‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬روحي‭ ‬ذات‭ ‬الإصدار‭ ‬المحدود‭ ‬والأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬جرأة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬باستخدام‭ ‬قطع‭ ‬فريدة‭ ‬تتألق‭ ‬زهوًا‭ ‬بألوانها‭ ‬وأشكالها‭ ‬وقصاتها،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ (‬بيراميد‭) ‬الرائعة‭ ‬والمحدودة‭ ‬الإصدار،‭ ‬وهي‭ ‬تشكيلة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬قيراطاً‭ ‬ومرصعة‭ ‬بأجود‭ ‬أنواع‭ ‬اللآلئ‭ ‬وأكثرها‭ ‬قيمة‭.‬



‭ ‬وسيجد‭ ‬الزوار‭ ‬مزيجًا‭ ‬من‭ ‬أثمن‭ ‬الأحجار،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الألماس‭ ‬الأصفر‭ ‬الفاخر‭ ‬والزمرد‭ ‬الكولومبي‭ ‬والملكيت‭ ‬واللازورد،‭ ‬وجميعها‭ ‬تشكل‭ ‬معًا‭ ‬سيمفونية‭ ‬رائعة‭ ‬تجسد‭ ‬المهارات‭ ‬العالية‭ ‬والحرفية‭ ‬الرفيعة‭ ‬لمصممي‭ ‬الدار‭.‬

وتجسد‭ ‬مجموعة‭ (‬روحي‭) ‬مزيجاً‭ ‬فريداً‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والتراث،‭ ‬وهي‭ ‬نتاج‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬الحاضر؛‭ ‬حيث‭ ‬تحتفي‭ ‬بالتراث‭ ‬لكنها‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬جوهرها‭ ‬الغني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظور‭ ‬متجدد‭. ‬وبدءاً‭ ‬من‭ ‬التصميمات‭ ‬الحصرية‭ ‬للإصدار‭ ‬المحدود‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬القطع‭ ‬المتميزة،‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬مجوهرات‭ (‬روحي‭) ‬تأتي‭ ‬بذوق‭ ‬مختلف‭ ‬ومتميز‭. ‬ويمكن‭ ‬للمرء‭ ‬أن‭ ‬يتوقع‭ ‬رؤية‭ ‬إرث‭ ‬التصميمات‭ ‬الخالدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الألوان‭ ‬والنغمات‭ ‬والقوام‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬والروح‭.‬

وجنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬الأيقونية‭ ‬العصرية‭ ‬و‭ ‬المجموعة‭ ‬الشهيرة‭ ‬أوباريا‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬جرأة‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬والمشغولة‭ ‬يدويا‭ ‬لتبرز‭ ‬الحرفية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المجوهرات‭. ‬أوباريا‭ ‬مجموعة‭ ‬تتجدد‭ ‬باستمرار‭ ‬فهي‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬ايسنشيا‭ ‬و‭ ‬فيفيد‭ ‬اللتين‭ ‬تعكسان‭ ‬روح‭ ‬الشباب‭ ‬المفعمة‭ ‬بالألوان‭ ‬مع‭ ‬أحجار‭ ‬الملكيت‭ ‬و‭ ‬الحصاة‭ ‬والأصداف‭ ‬المزينة‭ ‬مع‭ ‬الألماس‭ ‬و‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬قيراطاً‭ ‬لتضفي‭ ‬جمالاً‭ ‬و‭ ‬رقياً‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬لتبرز‭ ‬مزيجاً‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأنيقة‭ ‬بأبهى‭ ‬الألوان‭ ‬و‭ ‬التصاميم‭ ‬الفريدة‭ .‬

وفضلاً‭ ‬عن‭ ‬مجموعات‭ ‬الزفاف‭ ‬المذهلة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ستغري‭ ‬ببذخها‭ ‬وجمالها‭ ‬صاحبات‭ ‬الأذواق‭ ‬الأكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬وستكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المقتنيات‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬عليهن‭ ‬البحث‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية‭.‬

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