مجموعتان تراثيتان ((لديفجي أوروم)) وتوسع أكبر العام المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمد سرحان
تعرض ديفجي أوروم خلال معرض الجواهر العربية مجموعتين جديدتين مستوحيين من التصاميم التراثية الخليجية، في الوقت الذي كشف فيه ماهيش ديفجي العضو المنتدب لديفجي أوروم
عن توسع أكبر في البحرين خلال العام المقبل، حيث سيتم افتتاح متجر جديد في توسعة مجمع الأفنيوز وآخر في مجمع مراسي، سيعرضان مجموعات أحدث من أطقم الزفاف والأطقم الماسية والذهبية.
وأعلنت الدار عن إطلاق مجموعة روحي ذات الإصدار المحدود والأكبر والأكثر جرأة لأول مرة باستخدام قطع فريدة تتألق زهوًا بألوانها وأشكالها وقصاتها، فضلًا عن تشكيلة (بيراميد) الرائعة والمحدودة الإصدار، وهي تشكيلة مصنوعة من الذهب عيار 21 قيراطاً ومرصعة بأجود أنواع اللآلئ وأكثرها قيمة.
وسيجد الزوار مزيجًا من أثمن الأحجار، بدءًا من الألماس الأصفر الفاخر والزمرد الكولومبي والملكيت واللازورد، وجميعها تشكل معًا سيمفونية رائعة تجسد المهارات العالية والحرفية الرفيعة لمصممي الدار.
وتجسد مجموعة (روحي) مزيجاً فريداً من الابتكار والتراث، وهي نتاج المزج بين الماضي الحاضر؛ حيث تحتفي بالتراث لكنها تكشف عن جوهرها الغني من خلال منظور متجدد. وبدءاً من التصميمات الحصرية للإصدار المحدود ووصولاً إلى القطع المتميزة، فإن كل قطعة من تشكيلة مجوهرات (روحي) تأتي بذوق مختلف ومتميز. ويمكن للمرء أن يتوقع رؤية إرث التصميمات الخالدة من خلال الألوان والنغمات والقوام التي تلبي تطلعات الشباب في القلب والروح.
وجنبا إلى جنب مع المجموعة الأيقونية العصرية و المجموعة الشهيرة أوباريا التي تعكس جرأة مثالية في كل قطعة على حدة والمشغولة يدويا لتبرز الحرفية العالية في عالم المجوهرات. أوباريا مجموعة تتجدد باستمرار فهي بدأت من التصاميم الكلاسيكية وصولا إلى ايسنشيا و فيفيد اللتين تعكسان روح الشباب المفعمة بالألوان مع أحجار الملكيت و الحصاة والأصداف المزينة مع الألماس و الذهب عيار 18 قيراطاً لتضفي جمالاً و رقياً لا محدود الى كل قطعة سيتم عرضها بشكل حصري لتبرز مزيجاً من التفاصيل الأنيقة بأبهى الألوان و التصاميم الفريدة .
وفضلاً عن مجموعات الزفاف المذهلة لعام 2024 التي ستغري ببذخها وجمالها صاحبات الأذواق الأكثر تعقيداً وستكون من ضمن المقتنيات التي يتعين عليهن البحث عنها في معرض المجوهرات العربية.
MENAFN14112023000055011008ID1107424334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.