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بيلينغهام وكولويل خارج تشكيلة إنجلترا بسبب الإصابة

11/14/2023 7:10:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يغيب‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬ومدافع‭ ‬تشلسي‭ ‬ليفاي‭ ‬كولويل‭ ‬عن‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضد‭ ‬مالطا‭ ‬ومقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ووصل‭ ‬اللاعبان‭ ‬البالغان‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬‮«‬ساينت‭ ‬جورج‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬اجراء‭ ‬تقييم،‭ ‬لكنهما‭ ‬سيعودان‭ ‬الآن‭ ‬الى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وتشلسي‭ ‬توالياً‭ ‬لمواصلة‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الاتحاد‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬كالفين‭ ‬فيليبس‭ ‬متاحين‭ ‬لمواجهة‭ ‬مالطا‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬تأخير‭ ‬التحاقهما‭ ‬بالفريق‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬للمدرب‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت‭ ‬أن‭ ‬أجرى‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬تشكيلته‭ ‬باستدعاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كول‭ ‬بالمر‭ ‬وإيزري‭ ‬كونزا‭ ‬وريكو‭ ‬لويس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعويض‭ ‬المصابين‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬وكالوم‭ ‬ويلسون‭ ‬ولويس‭ ‬دانك‭.‬

وضمنت‭ ‬إنكلترا‭ ‬بطاقة‭ ‬تأهلها‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬3-1‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬الذي‭ ‬خسرته‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬،‭ ‬وستكون‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬مباراتيها‭ ‬الأخيرتين‭ ‬لضمان‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

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