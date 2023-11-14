مصير إيطاليا وهولندا على المحك في سباق الأمتار الأخيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومرة‭ ‬أخرى،‭ ‬يجد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬لا‭ ‬يُحسد‭ ‬عليه‭ ‬إذ‭ ‬يدخل‭ ‬الجولتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الثانية‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬حُسِمت‭ ‬البطاقة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬لصالح‭ ‬إنكلترا‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬معقلها‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬أتزوري‮»‬‭ ‬بالذات‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬يرتبط‭ ‬مصير‭ ‬إيطاليا‭ ‬بمقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬حرمانها‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بعدما‭ ‬أقصتها‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الملحق‭ ‬الأوروبي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أرضها‭ ‬1-0‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭.‬

وتعود‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الخسارة‭ ‬التاريخية‭ ‬المؤلمة‭ ‬لأبطال‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬تحل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬إيطاليا‭ ‬موفقة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬صدمة‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬إذ‭ ‬اكتفت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بقيادة‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬مهندس‭ ‬التتويج‭ ‬القاري‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭.‬

وفازت‭ ‬بعدها‭ ‬إيطاليا‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬2-1‭ ‬ثم‭ ‬مالطة‭ ‬4‭-‬0‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬إنكلترا‭ ‬التي‭ ‬ثأرت‭ ‬ذهاباً‭ ‬لخسارتها‭ ‬نهائي‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬بفوزها‭ ‬2‭-‬1‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكرر‭ ‬الانتصار‭ ‬إياباً‭ ‬في‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭ ‬بنتيجة‭ ‬3-1،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لها‭ ‬بحجز‭ ‬بطاقتها‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭.‬





المهمة‭ ‬واضحة‭ ‬

والمهمة‭ ‬واضحة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬رجال‭ ‬سباليتي‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬إذ‭ ‬عليهم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألمانية،‭ ‬حيث‭ ‬يختتم‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬سيرهي‭ ‬ريبروف‭ ‬مشوارهم‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لبلادهم،‭ ‬كافياً‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللحاق‭ ‬بإنكلترا‭.‬

وتخوض‭ ‬إيطاليا‭ ‬مباراتيها‭ ‬الأخيرتين‭ ‬المصيريتين‭ ‬بتشكيلة‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكنها‭ ‬ضمت‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬أرسنال‭ ‬الانكليزي‭ ‬جورجينيو‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬يونيو،‭ ‬ومهاجم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬المتعافي‭ ‬من‭ ‬اصابة‭.‬

وشرح‭ ‬سباليتي‭ ‬أسباب‭ ‬عودة‭ ‬جورجينيو‭ (‬48‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬كثيراً‭ ‬مع‭ ‬ناديه،‭ ‬لكنه‭ ‬أعرب‭ ‬دائماً‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭. ‬الآن‭ ‬يلعب‭ ‬أكثر،‭ ‬وهو‭ ‬قائد‭ ‬أرسنال،‭ ‬هذه‭ ‬إشارات‭ ‬إيجابية‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كييزا‭ (‬42‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬فهو‭ ‬يعود‭ ‬بعد‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مالطا‭ ‬والخسارة‭ ‬أمام‭ ‬انكلترا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬عضلية،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬بعدما‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬





هولندا‭ ‬لحسم‭ ‬تأهلها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬إيطاليا،‭ ‬تمني‭ ‬هولندا‭ ‬النفس‭ ‬باللحاق‭ ‬بمنتخبات‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬فرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وإنكلترا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وبلجيكا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬المضيفة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حسم‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدما‭ ‬ذهبت‭ ‬الأولى‭ ‬لصالح‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬ورفاقه‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭.‬

وتحتل‭ ‬هولندا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬المواجهتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬عن‭ ‬ملاحقتها‭ ‬اليونان،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستكون‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬على‭ ‬إيرلندا‭ ‬الرابعة‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬بطاقتها‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬فسيحصل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬رونالد‭ ‬كومان‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭ ‬المتواضع‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬نيس‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬قاسية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭.‬

وما‭ ‬يرجح‭ ‬كفة‭ ‬هولندا‭ ‬أن‭ ‬ملاحقتها‭ ‬اليونان‭ ‬لعبت‭ ‬مباراة‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬وستغيب‭ ‬عن‭ ‬جولة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬مشوارها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬أبطال‭ ‬2004‭ ‬يملكون‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬لبلوغ‭ ‬النهائيات‭ ‬عبر‭ ‬الملحق‭ ‬الخاص‭ ‬بدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الذي‭ ‬خُصِصَت‭ ‬له‭ ‬ثلاث‭ ‬بطاقات‭ ‬مؤهلة‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا‭ ‬2024‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬حسمت‭ ‬بطاقتها‭ ‬الأولى‭ ‬لصالح‭ ‬تركيا‭ ‬تتنافس‭ ‬ويلز‭ ‬وكرواتيا‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬قائمة‭ ‬أيضاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‭.‬

وتحتل‭ ‬ويلز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬المواجهتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬عن‭ ‬كرواتيا،‭ ‬فيما‭ ‬تحتل‭ ‬أرمينيا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭.‬

وتخوض‭ ‬ويلز‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬روب‭ ‬بايج‭ ‬مشوارهم‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬ضد‭ ‬تركيا،‭ ‬فيما‭ ‬تحل‭ ‬كرواتيا‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬لاتفيا‭ ‬الأخيرة‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬زغرب‭ ‬ضد‭ ‬أرمينيا‭.‬

وبدا‭ ‬قائد‭ ‬ويلز‭ ‬بن‭ ‬ديفيس‭ ‬واثقاً‭ ‬بقدرة‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬ما‭ ‬نؤمن‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ (‬الفوز‭) ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬فريق،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرنا‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬الطامحة‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬تأهلها‭ ‬هناك‭ ‬الدنمارك‭ ‬والمجر‭ ‬وصربيا‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬وسويسرا‭ ‬ورومانيا،‭ ‬فيما‭ ‬تبدو‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬النهائيات‭.‬

وتتجه‭ ‬ألبانيا‭ ‬لحسم‭ ‬تأهلها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬حيث‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مولدافيا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وحسم‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬تتصدرها‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬تشيكيا‭ ‬وثلاث‭ ‬أمام‭ ‬بولندا‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأخيرة‭.‬



