غياب نجوم وضغط على مدربينصلاح ونجوم إفريقيا يستهلون رحلة طويلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬برنتفورد‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬مائتي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬يقود‭ ‬نجم‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬منتخب‭ ‬الفراعنة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الجيبوتي‭ ‬المتواضع‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وتوزّعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ54‭ (‬قبل‭ ‬انسحاب‭ ‬إريتريا‭) ‬على‭ ‬تسع‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات،‭ ‬بحيث‭ ‬يتأهل‭ ‬بطل‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬الموسعة‭ ‬والتي‭ ‬ستضم‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬32‭.‬

أما‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعتها،‭ ‬فيتبارز‭ ‬المتأهل‭ ‬عنها‭ ‬اثر‭ ‬ملحق‭ ‬قاري،‭ ‬مع‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬دولي‭ ‬لضمان‭ ‬مقعد‭ ‬إضافي‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وبحال‭ ‬ضمان‭ ‬المنتخب‭ ‬الإفريقي‭ ‬هذا‭ ‬المقعد‭ ‬الإضافي،‭ ‬سيرتفع‭ ‬عدد‭ ‬ممثلي‭ ‬القارة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة،‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

ومثّل‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬قطر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المغرب،‭ ‬الكاميرون،‭ ‬السنغال،‭ ‬غانا‭ ‬وتونس‭. ‬كانت‭ ‬السنغال‭ ‬الوحيدة‭ ‬ترافق‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تخسر‭ ‬أمام‭ ‬إنجلترا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬





عقدة‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صلاح،‭ ‬يعوّل‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أمثال‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ (‬نانت‭ ‬الفرنسي‭) ‬وعمر‭ ‬مرموش‭ (‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭).‬

شهدت‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬أيضاً‭ ‬سيراليون‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ليبيريا‭ (‬لعدم‭ ‬استيفاء‭ ‬ملاعبها‭ ‬المعايير‭)‬،‭ ‬عودة‭ ‬إمام‭ ‬عاشور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثنائي‭ ‬الزمالك‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ ‬رغم‭ ‬ايقافهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ناديهما‭ ‬الزمالك‭.‬

وصحيح‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تملك‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ (‬7‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬عقدة‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‭ ‬لازمتها،‭ ‬فلم‭ ‬تتأهل‭ ‬سوى‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬1934،‭ ‬1990‭ ‬و2018،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬مشاركات‭ ‬للكاميرون‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬أكبر‭ ‬منافسة‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬تضمّ‭ ‬أيضاً‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ ‬وإثيوبيا‭.‬





ديوب‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬

وتتركّز‭ ‬الأنظار‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬أول‭ ‬إفريقي‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬أمثال‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية‭ ‬تضم‭ ‬كرواتيا‭ ‬وبلجيكا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬أمام‭ ‬الوصيفة‭ ‬فرنسا‭. ‬

ألغى‭ ‬فيفا‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الإريتري‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقرّرة‭ ‬الخميس،‭ ‬بعد‭ ‬تخلي‭ ‬الاخير‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬ستكون‭ ‬أمام‭ ‬تنزانيا‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

استدعى‭ ‬مدرّبه‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬الخميس‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬سفيان‭ ‬ديوب‭ (‬23‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬تور‭ ‬الفرنسية‭ ‬لأب‭ ‬سنغالي‭ ‬وأم‭ ‬مغربية،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬قال‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬موهوب،‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬الأجنحة‭ ‬والمركز‭ ‬الرقم‭ ‬10‭. ‬بمقدوره‭ ‬اللعب‭ ‬لعدّة‭ ‬دول‭ ‬لكنه‭ ‬اختار‭ ‬المغرب‮»‬‭.‬

ووجّه‭ ‬الركراكي‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جواد‭ ‬ياميق‭ (‬الوحدة‭ ‬السعودي‭) ‬وبنجامان‭ ‬بوشواري‭ (‬نانت‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬منعت‭ ‬الإصابة‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬أوناحي‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬التجمع‭.‬





بلماضي‭ ‬يعترض‭ ‬على‭ ‬الجدول‭ ‬

وتستهل‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مشوارها‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬الصومال‭ ‬المتواضعة‭ ‬الخميس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحلّ‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬موزامبيق،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سابعة‭ ‬قد‭ ‬تتنافس‭ ‬مع‭ ‬غينيا‭ ‬على‭ ‬صدارتها‭.‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬محاربي‭ ‬الصحراء‮»‬‭ ‬جمال‭ ‬بلماضي‭ ‬الذي‭ ‬استدعى‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬يوسف‭ ‬عطال‭ ‬رغم‭ ‬ايقافه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريقه‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬لتضامنه‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬واستعاد‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬طالب‭ ‬وآدم‭ ‬وناس‭ ‬‮«‬فاجأني‭ ‬برنامج‭ ‬المباريات‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬سوى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬موزامبيق‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تدوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‮»‬‭.‬

أما‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬التجربة‭ ‬المونديالية‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬دون‭ ‬تخطي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬فتستهل‭ ‬مشوارها‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬سان‭ ‬تومي‭ ‬وبرينسيبي‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬على‭ ‬ملاوي‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأجرى‭ ‬المدرب‭ ‬جلال‭ ‬القادري‭ ‬عدة‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قرطاج‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ثم‭ ‬اليابان‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬فعاد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬فرجان‭ ‬ساسي‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لنحو‭ ‬عام،‭ ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ ‬ظهر‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬يتقدمها‭ ‬حنبعل‭ ‬المجبري‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ومحمد‭ ‬دراغر‭ ‬ظهير‭ ‬بازل‭ ‬السويسري‭.‬





نيجيريا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أوسيمهن‭ ‬

وستكون‭ ‬نيجيريا‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬هجوماً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬دون‭ ‬هداف‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬والمرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن،‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬بالاضافة‭ ‬لجناح‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬سامويل‭ ‬تشوكويزي،‭ ‬عندما‭ ‬تواجه‭ ‬ليسوتو‭ ‬وزمبابوي‭.‬

لكن‭ ‬المدرّب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬بيسيرو‭ ‬يملك‭ ‬عدة‭ ‬بدلاء‭ ‬مميزين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬وتايوو‭ ‬أيوونيي‭ ‬لاعب‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الإنكليزي‭.‬

لكن‭ ‬حارس‭ ‬النسور‭ ‬الممتازة‭ ‬فرانسيس‭ ‬أوزوهو‭ (‬أومونيا‭ ‬القبرصي‭) ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬وديتين‭.‬

وتعود‭ ‬زمبابوي‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية،‭ ‬بعد‭ ‬عقوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬بسبب‭ ‬التدخل‭ ‬السياسي‭ ‬ابعدتها‭ ‬عن‭ ‬تصفيات‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭.‬

وهناك‭ ‬نحو‭ ‬17‭ ‬منتخباً‭ ‬إفريقياً‭ ‬ليس‭ ‬بمقدورهم‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬ارضهم،‭ ‬لعدم‭ ‬استيفاء‭ ‬معايير‭ ‬الملاعب‭ ‬أو‭ ‬مخاوف‭ ‬أمنية،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬زمبابوي‭ ‬ستستضيف‭ ‬نيجيريا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬رواندا،‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬ثالثة‭ ‬تضمّ‭ ‬أيضاً‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭.‬





ضغط‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬غانا‭ ‬

وأقرّ‭ ‬الإيرلندي‭ ‬كريس‭ ‬هاوتون‭ ‬مدرب‭ ‬غانا‭ ‬انه‭ ‬يتعرض‭ ‬للضغط‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬مدغشقر‭ ‬والحلول‭ ‬على‭ ‬جزر‭ ‬القمر،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬تاسعة‭ ‬تضمّ‭ ‬مالي‭ ‬القوية‭.‬

قال‭ ‬بعد‭ ‬دعوات‭ ‬لاقالته‭ ‬إثر‭ ‬السقوط‭ ‬أمام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬0‭-‬4‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ودياً‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقدّم‭ ‬أداء‭ ‬جيداً‭ ‬في‭ ‬المباراتين‮»‬‭.‬

أعيد‭ ‬استدعاء‭ ‬المخضرم‭ ‬أندري‭ ‬أيو‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬لوهافر‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬الاصابة‭ ‬تبعد‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬توماس‭ ‬بارتي‭.‬