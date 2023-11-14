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دوامة السحرة

11/14/2023 7:10:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬بمثابة‭ ‬الدوامة‮»‬،‭ ‬يقول‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العاجي‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬جيل‭ ‬يابي‭ ‬يابو،‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬للاحتيال‭ ‬وخسارته‭ ‬مئتي‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء‭ ‬السحرة‭.‬

تحدّث‭ ‬ابن‭ ‬الحادية‭ ‬والأربعين‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬قضاهما‭ ‬تحت‭ ‬سحر‭ ‬المعالج‭ ‬التقليدي‭ ‬أو‭ ‬المرابط‭ ‬‮«‬تصبح‭ ‬كالعبد‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الضرر‮»‬‭.‬

مرّ‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬سويسري‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬بأوقات‭ ‬عصيبة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرياضي،‭ ‬خلال‭ ‬حمله‭ ‬ألوان‭ ‬نادي‭ ‬نانت‭ ‬الفرنسي‭ ‬بعمر‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين،‭ ‬فنصحه‭ ‬عمّه‭ ‬برؤية‭ ‬معالج‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

التضحية‭ ‬بديك،‭ ‬ماعز‭ ‬أو‭ ‬خروف‭ ‬بدأت‭ ‬بـ500‭ ‬يورو‭ ‬وبلغت‭ ‬‮«‬أرقاماً‭ ‬خيالية‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

يضيف‭ ‬يابي‭ ‬يابو،‭ ‬الراغب‭ ‬بالتحدث‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬عند‭ ‬الرياضيين‭ ‬الشباب،‭ ‬إن‭ ‬الأمور‭ ‬أصبحت‭ ‬مظلمة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬شيء‭ ‬يشبه‭ ‬السحر‭ ‬الأسود‮»‬‭.‬

لاعب‭ ‬عاجي‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬سيسّيه‭ ‬باراتيه‭ ‬روى‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬كيف‭ ‬اختبر‭ ‬الجحيم‭ ‬عينه‭.‬

عندما‭ ‬بدأ‭ ‬بتمثيل‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭ ‬بعمر‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬قيل‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬المعالجين‭ ‬يساعدونه‭ ‬على‭ ‬تأدية‭ ‬أفضل‭ ‬ويحمونه‭ ‬من‭ ‬‮«‬الحسد‮»‬‭.‬

أقرّ‭ ‬باراتيه‭ ‬البالغ‭ ‬راهناً‭ ‬55‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الفخ‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬‮«‬بالاستحمام‭ ‬بجرعات‮»‬‭ ‬وصفها‭ ‬له‭ ‬طبيب‭ ‬ساحر،‭ ‬قدّم‭ ‬القرابين‭ ‬وارتدى‭ ‬حزاماً‭ ‬جلدياً‭ ‬واقياً‭ ‬مخيّط‭ ‬عليه‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭.‬

في‭ ‬غرف‭ ‬الملابس،‭ ‬لاحظ‭ ‬أن‭ ‬زملاءه‭ ‬من‭ ‬السنغال‭ ‬أو‭ ‬الكاميرون‭ ‬يضعون‭ ‬‮«‬وقاية‮»‬‭ ‬و«عطور‮»‬‭ ‬أو‭ ‬أحزمة‭ ‬تحت‭ ‬قمصانهم‭. ‬واضطر‭ ‬جويل‭ ‬تيبو،‭ ‬وهو‭ ‬قسّ‭ ‬أنجيلي‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬النتائج‭ ‬الكارثية‮»‬‭ ‬للاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الذين‭ ‬وقعوا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مماثلة‭.‬

قال‭ ‬له‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬معالجين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تسوء‭ ‬الأمور‭ ‬كان‭ ‬يُطلب‭ ‬منهم‭ ‬القيام‭ ‬بتضحيات‭ ‬إضافية،‭ ‬دفع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬لهم‭ ‬ثم‭ ‬يدخلون‭ ‬في‭ ‬دوامة‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬الضرر‭.. ‬لاعبون‭ ‬مكتئبون‭ ‬راودتهم‭ ‬أفكار‭ ‬انتحارية‮»‬‭.‬

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