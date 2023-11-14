الأمم المتحدة: توقف إمدادات المياه في قطاع غزة بسبب نقص الوقود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جنيف - (د ب أ): أعلنت الأمم المتحدة أمس توقف إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة بسبب نقص الوقود.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس، نقلا عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا): «بسبب نقص الوقود، توقفت عن العمل محطات الصرف الصحي العامة، و60 بئر مياه في الجنوب، ومحطتي تحلية المياه الرئيسيتين في رفح والمنطقة الوسطى، ومحطتي الصرف الصحي الرئيسيتين في الجنوب، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح».
وأضاف المكتب أن «هذا يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة، مما يزيد من خطر تلوث المياه وتفشي الأمراض، إلى جانب إغلاق أعمال الصرف الصحي البلدية».
ولا تعرف وكالة الأونروا كيف ستتمكن من مواصلة دعمها الإنساني لمئات الآلاف من الأشخاص في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، حيث تم استنفاد مخزونات الوقود عمليا، مما يعرض للخطر أيضا توزيع إمدادات الإغاثة القادمة من مصر عبر معبر رفح الحدودي.
ونزح ما يقرب من 1.6 مليون شخص من سكان قطاع غزة المحاصر البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.
ووفقا للتقرير، فإن نحو نصف النازحين داخليا يقيمون في منشآت تابعة للأونروا حيث تم تزويدهم حتى الآن بالضروريات الأساسية.
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