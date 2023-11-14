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الأمم المتحدة: توقف إمدادات المياه في قطاع غزة بسبب نقص الوقود

11/14/2023 7:10:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬توقف‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬أمس،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ (‬الأونروا‭): ‬‮«‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود،‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬محطات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬العامة،‭ ‬و60‭ ‬بئر‭ ‬مياه‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬ومحطتي‭ ‬تحلية‭ ‬المياه‭ ‬الرئيسيتين‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬والمنطقة‭ ‬الوسطى،‭ ‬ومحطتي‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الرئيسيتين‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬ومحطة‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬للصحة‭ ‬العامة،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬تلوث‭ ‬المياه‭ ‬وتفشي‭ ‬الأمراض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إغلاق‭ ‬أعمال‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬البلدية‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تعرف‭ ‬وكالة‭ ‬الأونروا‭ ‬كيف‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬دعمها‭ ‬الإنساني‭ ‬لمئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استنفاد‭ ‬مخزونات‭ ‬الوقود‭ ‬عمليا،‭ ‬مما‭ ‬يعرض‭ ‬للخطر‭ ‬أيضا‭ ‬توزيع‭ ‬إمدادات‭ ‬الإغاثة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭. ‬

ونزح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

‭ ‬ووفقا‭ ‬للتقرير،‭ ‬فإن‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬النازحين‭ ‬داخليا‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تزويدهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بالضروريات‭ ‬الأساسية‭.‬

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