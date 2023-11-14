((هيومن رايتس ووتش)) تطالب بالتحقيق في ضربة إسرائيلية قتلت مدنيين في جنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتش‭ ‬ووتش‭ ‬رمزي‭ ‬قيس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭... ‬يظهر‭ ‬استخفافاً‭ ‬متهوراً‭ ‬بحياة‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬مقتل‭ ‬الفتيات‭ ‬الثلاث‭ ‬مع‭ ‬جدّتهن‭ ‬يعدّ‭ ‬‮«‬انتهاكاً‭ ‬لقوانين‭ ‬الحرب،‭ ‬ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬حلفاء‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وبينهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بمثابة‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬عبر‭ ‬المطالبة‭ ‬بالمساءلة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‮»‬‭. ‬

بناء‭ ‬على‭ ‬تحقيقات‭ ‬أجرتها،‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬‮«‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬هدف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬محيط‮»‬‭ ‬السيارة‭ ‬المستهدفة‭. ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬هدف‭ ‬عسكري،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬سيارة‭ ‬تقلّ‭ ‬مدنيين‭... ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الضربة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‮»‬،‭ ‬متهمة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‮»‬‭. ‬وإثر‭ ‬الضربة،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬أهدافاً‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬مركبات‮»‬‭. ‬

وأدان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬نكراء‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬السيارة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭. ‬بدأ‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنته‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ويقصف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭. ‬وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬غالبيتها‭ ‬حدودية،‭ ‬كما‭ ‬تستهدف‭ ‬تحركات‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد،‭ ‬قتل‭ ‬88‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بينهم‭ ‬65‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و11‭ ‬مدنياً،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جمعتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ونعى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كذلك‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬قضوا‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وأحصت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬عسكريين‭ ‬وثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬حذّر‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أرولدو‭ ‬لاثارو‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬حدّة‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬مواجهات‭ ‬يومية‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬لاثارو،‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭: ‬‮«‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬قلقي‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬واحتمال‭ ‬وقوع‭ ‬أعمال‭ ‬عدائية‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقاً‭ ‬وأكثر‭ ‬حدّة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أولويات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬منع‭ ‬التصعيد،‭ ‬وحماية‭ ‬أرواح‭ ‬المدنيين،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬حفظة‭ ‬السلام‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬طالت‭ ‬قذائف‭ ‬مقار‭ ‬ومراكز‭ ‬لقوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬جراء‭ ‬التصعيد‭ ‬المستمر‭. ‬وأعلنت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬الأحد‭ ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬عناصرها‭ ‬برصاصة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادثة‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ناتجة‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭. ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬عنصر‭ ‬آخر‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬حولا‭ ‬الحدودية،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬المقر‭ ‬العام‭ ‬للقوة‭ ‬بقذيفة‭. ‬

وحذرت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬عدة،‭ ‬بينها‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬توسع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭. ‬ودعت‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬انتشار‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إثر‭ ‬انتهاء‭ ‬حرب‭ ‬يوليو‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وانتشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وحظر‭ ‬القرار‭ ‬أي‭ ‬انتشار‭ ‬مسلح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬خارج‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬واليونيفيل‭. ‬وليس‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬مرئي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وقال‭ ‬لاثارو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬الرقم‭ ‬1701‭ ‬يواجه‭ ‬تحدياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬لكن‭ ‬مبادئه‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬تظلّ‭ ‬صالحة‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬قوة‭ ‬اليونفيل‭ ‬في‭ ‬‮«‬إيصال‭ ‬الرسائل‭ ‬الحاسمة‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬ومنع‭ ‬سوء‭ ‬الفهم‭ ‬الخطير،‭ ‬بهدف‭ ‬تجنّب‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مبرر‮»‬‭. ‬