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القاهرة: قادة عسكريون من 16 دولة عربية يناقشون مخاطر التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة

11/14/2023 7:10:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬


افتتح‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬‮
‬الندوة‭ (‬27‭) ‬للسادة‭ ‬رؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العربية‭ ‬بمقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬برئاسة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬سلطان‭ ‬مفتاح‭ ‬سلطان‭ ‬العرياني‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬السادة‭ ‬ممثلو‭ ‬رؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬التمهيدي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ (‬تأثير‭ ‬التهديدات‭ ‬الحديثة‭ ‬والحروب‭ ‬اللامتماثلة‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب‭ ‬العسكري‭)‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬الوزير‭ ‬المفوض‭ ‬طارق‭ ‬عبدالسلام‭ ‬ ‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية،‭ ‬ونخبة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العربية‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ (‬16‭) ‬دولة‭ ‬عربية‭.‬

ألقى‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالسادة‭ ‬رؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العربية‭ ‬ونقل‭ ‬إليهم‭ ‬تحيات‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬لهم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬اختيارهم‭ ‬لموضوع‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬والذي‭ ‬يحظى‭ ‬بصبغة‭ ‬خاصة‭ ‬لأهميته،‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءات‭ ‬العسكرية‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬موحدة‭ ‬والخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬قيمة‭ ‬تعزز‭ ‬الجانب‭ ‬العلمي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العربية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬للمشاركين‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬قيادات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬ويسهم‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬أسس‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭.‬

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