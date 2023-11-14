القاهرة: قادة عسكريون من 16 دولة عربية يناقشون مخاطر التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة
– «أخبار الخليج»
افتتح السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي
الندوة (27) للسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة اللواء الركن سلطان مفتاح سلطان العرياني رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة وإقرار الدراسة التي أعدها السادة ممثلو رؤساء هيئات التدريب في اجتماعهم التمهيدي خلال شهر يوليو الماضي حول موضوع (تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري)، وبحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية، ونخبة مميزة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (16) دولة عربية.
ألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي كلمة رحب فيها بالسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية ونقل إليهم تحيات السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما تقدم لهم بالتهنئة على حسن اختيارهم لموضوع هذه الندوة والذي يحظى بصبغة خاصة لأهميته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون والتنسيق العسكري في مجال تطوير ورفع الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية.
كما أعرب عن دور هذه الندوة في إعداد دراسة موحدة والخروج بتوصيات قيمة تعزز الجانب العلمي والأكاديمي في مجال التدريب للقوات المسلحة العربية، مشيرًا إلى أن المستوى الرفيع للمشاركين يعكس ما توليه قيادات القوات المسلحة العربية من اهتمام بالعمل العربي المشترك ويسهم بفاعلية في توطيد أسس التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مهارات أفراد القوات المسلحة بالدول العربية.
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