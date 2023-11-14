برئاسة الشيخ عبدالله بن خليفةممتلكات تعلن إعادة تشكيل مجلس إدارة ((إدامة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، أمس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»، الذراع العقارية لشركة ممتلكات. ويتشكل المجلس الجديد من:
* الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة
* الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة
عضو
* هشام أحمد الريس
عضو
* طلال شفيق الذيابي
عضو
* الدكتور ماهر عبدالعزيز الشاعر
عضو
* رشا محمد سبكار
عضو
* أندرو داي
عضو
* ناصر حسن الجلاهمة
عضو
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لممتلكات ورئيس مجلس إدارة إدامة عن تقديره للثقة الممنوحة له من خلال تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد خالد الرميحي، وبقية أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم خلال فترة عضويتهم.
ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مثمناً خبراتهم ومهاراتهم التي من شأنها أن تسهم في توجيه ودعم فريق إدارة شركة إدامة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ استراتيجيتها وتعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال مشاريعها العقارية والتطويرية الرائدة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
تأسست إدامة في عام 2006 لتطوير وإدارة محفظة من الأصول العقارية في مملكة البحرين بهدف تحويل القطاع العقاري المتنوع والديناميكي في المملكة، وتتضمن محفظة الشركة عدد من المشاريع الرائدة في المملكة ضمن القطاعات السياحية والترفيهية والصناعية والتجارية.
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