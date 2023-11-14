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برئاسة الشيخ عبدالله بن خليفةممتلكات تعلن إعادة تشكيل مجلس إدارة ((إدامة))

11/14/2023 7:10:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أمس‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬،‭ ‬الذراع‭ ‬العقارية‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭. ‬ويتشكل‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬من‭:‬

‭*‬ ‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة

رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة

‭*‬ ‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬

عضو

‭*‬ ‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬الريس

عضو

‭*‬ ‭ ‬طلال‭ ‬شفيق‭ ‬الذيابي

عضو

‭*‬ ‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشاعر

عضو

‭*‬ ‭ ‬رشا‭ ‬محمد‭ ‬سبكار

عضو

‭*‬ ‭ ‬أندرو‭ ‬داي

عضو

‭*‬ ‭ ‬ناصر‭ ‬حسن‭ ‬الجلاهمة

عضو

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إدامة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للثقة‭ ‬الممنوحة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابق‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وبقية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عضويتهم‭.‬

ورحب‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجدد،‭ ‬مثمناً‭ ‬خبراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬ودعم‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إدامة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريعها‭ ‬العقارية‭ ‬والتطويرية‭ ‬الرائدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

تأسست‭ ‬إدامة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬لتطوير‭ ‬وإدارة‭ ‬محفظة‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬تحويل‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬المتنوع‭ ‬والديناميكي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتتضمن‭ ‬محفظة‭ ‬الشركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ضمن‭ ‬القطاعات‭ ‬السياحية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والصناعية‭ ‬والتجارية‭.‬

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