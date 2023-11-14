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مجموعة البركة المصرفية تعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

11/14/2023 7:10:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ (‬‮«‬المجموعة‮»‬‭) ‬جمعيتها‭ ‬العامة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬أمس‭ ‬محمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وعبر‭ ‬خدمة‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬السنوية‭ ‬الالكترونية‭ ‬وذلك‭ ‬بنصاب‭ ‬قانوني‭ ‬قدره‭ (‬83 ‭,‬ 3 ‭%‬ ‭)‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وفريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬المساهمين‭ ‬وممثلي‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭. ‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬مارس‭ ‬2022م،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬إدراج‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬من‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬التخارج‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬دلة‭ ‬البركة‭ ‬القابضة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬مقفلة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭. ‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬المقترح‭ ‬للشكل‭ ‬القانوني‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬عامة‭ (‬ش‭.‬م‭.‬ب‭) ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬مقفلة‭ (‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬مقفلة‭) ‬وفقاً‭ ‬لشروط‭ ‬العرض‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬وموافقة‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭. ‬وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بتغيير‭ ‬الاسم‭ ‬التجاري‭ ‬للشركة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬مقفلة‭.‬

ووافق‭ ‬المساهمون‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬وإعادة‭ ‬الصياغة‭ ‬الكاملة‭ ‬لعقد‭ ‬التأسيس‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة‭ (‬ليكون‭ ‬بصيغة‭ ‬المسودة‭ ‬الموزعة‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭)‬،‭ ‬بشرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬،على‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬هيكل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬الاعتراض‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬وموافقة‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وتفويض‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬اتمام‭ ‬الصياغة‭ ‬النهائية‭ ‬لبنود‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬ليعكس‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬مطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أو‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬وإتمام‭ ‬هيكل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬الاعتراض‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬نشر‭ ‬قرار‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

وانتهى‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تفويض‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتوقيع‭ ‬أي‭ ‬مستندات‭ ‬ضرورية‭ ‬وذلك‭ ‬لإنفاذ‭ ‬قرارات‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬الواردة‭ ‬أعلاه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬المعدل‭ ‬والمعاد‭ ‬صياغته‭ ‬بالكامل‭ ‬أمام‭ ‬كاتب‭ ‬العدل‭ (‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭) ‬وأي‭ ‬استمارات‭ ‬أو‭ ‬مستندات‭ ‬مطلوبة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعنية،‭ ‬وتفويض‭ ‬جميع‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬صلاحياته‭ ‬وسلطاته‭ ‬بموجب‭ ‬القرارات‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬أشخاص‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬يراه‭ ‬مناسباً‭.‬

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