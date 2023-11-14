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وزيرة شؤون الشباب تؤكد أهمية العلاقات بين البحرين والمغرب

11/14/2023 7:10:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬مصطفى‭ ‬بنخي‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أهمية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والتي‭ ‬تتسم‭ ‬ببعدها‭ ‬التاريخي،‭ ‬وترتكز‭ ‬على‭ ‬دعائم‭ ‬قوية‭ ‬وراسخة‭ ‬من‭ ‬التفاهم‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتوثيق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬بمجالات‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬المغربي‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأطير‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬وتقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬ومشروعات‭ ‬شباب‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬مصطفى‭ ‬بنخي‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتوطيد‭ ‬عرى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬وتطور‭ ‬وتنمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لاسيما‭ ‬بالقطاع‭ ‬الشبابي‭.‬

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