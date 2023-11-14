وزيرة شؤون الشباب تؤكد أهمية العلاقات بين البحرين والمغرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، مصطفى بنخي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء أكدت وزيرة شؤون الشباب أهمية العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة والتي تتسم ببعدها التاريخي، وترتكز على دعائم قوية وراسخة من التفاهم المشترك، مشيرة إلى اهتمام مملكة البحرين بتوثيق أواصر التعاون الثنائي مع المملكة المغربية الشقيقة بمختلف المجالات في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في الوصول بمجالات التعاون إلى المستويات التي تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة شؤون الشباب مع السفير المغربي السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الشبابي، والعمل على تأطير هذا التعاون وتقديم مبادرات مشتركة تسهم في الارتقاء بمهارات وقدرات ومشروعات شباب البلدين الشقيقين.
ومن جانبه أكد مصطفى بنخي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، أن بلاده حريصة على مواصلة تكاتف الجهود مع مملكة البحرين وتوطيد عرى التعاون في شتى القطاعات، مشيداً بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور وتنمية في مختلف المجالات لاسيما بالقطاع الشبابي.
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