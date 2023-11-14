وجود ميداني وحملات توعوية مع عودة موسم البر لضمان سلامة الجميع

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- Akhbar Al Khaleej) ضمن الحملات المرورية التي تتبعها لإنجاح موسم البر للعام الحالي، دعت الإدارة العامة للمرور جميع مرتادي البر إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية في الشوارع المؤدية إليها والطرق الداخلية، وذلك تجنباً لوقوع الحوادث المرورية وللحفاظ على السلامة العامة.
وأكد العقيد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية
تكثيف الوجود المروري وإطلاق حملات توعوية للمرتادين لضمان التزام الجميع بالسرعات المحددة، بالإضافة إلى تجنب الاستعراض بالمركبات، والتقيد باشتراطات السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي «البانشي« خاصةً خلال القيادة في الفترة المسائية، وأهمية مراعاة المشاة وخاصة الأطفال والانتباه إلى عبورهم.
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