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وجود ميداني وحملات توعوية مع عودة موسم البر لضمان سلامة الجميع

11/14/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬الحملات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬لإنجاح‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬للعام‭ ‬الحالي،‭ ‬دعت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬جميع‭ ‬مرتادي‭ ‬البر‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬المؤدية‭ ‬إليها‭ ‬والطرق‭ ‬الداخلية،‭ ‬وذلك‭ ‬تجنباً‭ ‬لوقوع‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬

وأكد‭ ‬العقيد‭ ‬عادل‭ ‬الدوسري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬والمراقبة‭ ‬المرورية‭
‬تكثيف‭ ‬الوجود‭ ‬المروري‭ ‬وإطلاق‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬للمرتادين‭ ‬لضمان‭ ‬التزام‭ ‬الجميع‭ ‬بالسرعات‭ ‬المحددة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬الاستعراض‭ ‬بالمركبات،‭ ‬والتقيد‭ ‬باشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ذات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬‮«‬البانشي‮«‬‭ ‬خاصةً‭ ‬خلال‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬وأهمية‭ ‬مراعاة‭ ‬المشاة‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطفال‭ ‬والانتباه‭ ‬إلى‭ ‬عبورهم‭. ‬

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