الأعلى للمرأة يطلع على إجراءات مكتب خدمات الأسرة بمديرية العاصمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مكتب‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬عرض‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬المكتب‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬الأسري‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬على‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬استقبال‭ ‬البلاغات‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬والإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالتعامل‭ ‬معها‭ ‬باحترافية‭ ‬وتضمن‭ ‬خصوصية‭ ‬الأسرة،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬تجهيزات‭ ‬المكتب‭ ‬ومدى‭ ‬ملاءمته‭ ‬لاستقبال‭ ‬الأطفال‭ ‬وذويهم‭ ‬بما‭ ‬يلائم‭ ‬مصلحتهم‭ ‬ويراعي‭ ‬سرية‭ ‬وخصوصية‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهم،‭ ‬والقضايا‭ ‬الأسرية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التوافق‭ ‬الأسري‭. ‬