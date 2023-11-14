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الأعلى للمرأة يطلع على إجراءات مكتب خدمات الأسرة بمديرية العاصمة

11/14/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬العميد‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬القطان‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مكتب‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬عرض‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬المكتب‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬الأسري‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬على‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬استقبال‭ ‬البلاغات‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬والإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالتعامل‭ ‬معها‭ ‬باحترافية‭ ‬وتضمن‭ ‬خصوصية‭ ‬الأسرة،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬تجهيزات‭ ‬المكتب‭ ‬ومدى‭ ‬ملاءمته‭ ‬لاستقبال‭ ‬الأطفال‭ ‬وذويهم‭ ‬بما‭ ‬يلائم‭ ‬مصلحتهم‭ ‬ويراعي‭ ‬سرية‭ ‬وخصوصية‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهم،‭ ‬والقضايا‭ ‬الأسرية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التوافق‭ ‬الأسري‭. ‬

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