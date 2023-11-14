الأعلى للمرأة يطلع على إجراءات مكتب خدمات الأسرة بمديرية العاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل العميد عيسى حسن محمد القطان مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة وفدا من المجلس الأعلى للمرأة.
وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على أداء مكتب حماية الأسرة والطفل بمديرية شرطة العاصمة، حيث تم خلالها عرض إيجاز حول ما يقدمه المكتب من خدمات للأسرة والطفل تسهم في تحقيق التوافق والمحافظة على التماسك الأسري.
كما اطلع الوفد الزائر على الآلية التي يتم خلالها استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها، والإجراءات الكفيلة بالتعامل معها باحترافية وتضمن خصوصية الأسرة، كما اطلع الوفد على تجهيزات المكتب ومدى ملاءمته لاستقبال الأطفال وذويهم بما يلائم مصلحتهم ويراعي سرية وخصوصية القضايا المتعلقة بهم، والقضايا الأسرية بما يحقق التوافق الأسري.
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