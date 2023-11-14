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موظفو الخارجية الأمريكية يتهمون بايدن بنشر معلومات مضللة حول الحرب بغزة

11/14/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬داخلية‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بـ«نشرمعلومات‭ ‬مضللة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬و«حماس‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ترتكب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬الموقع‭ ‬إن‭ ‬المذكرة‭ ‬اللاذعة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬صفحات،‭ ‬والتي‭ ‬وقعها‭ ‬100‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والوكالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتنمية‭ ‬الدولية‭ ‬ USAID ،‭ ‬تقدم‭ ‬نظرة‭ ‬نادرة‭ ‬على‭ ‬الانقسامات‭ ‬الأولية‭ ‬داخل‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب،‭ ‬وهي‭ ‬تدعو‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬سياستهم‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬والمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬اللغة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬تردد‭ ‬صدى‭ ‬لغة‭ ‬النشطاء‭ ‬التقدميين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذين‭ ‬انتشر‭ ‬غضبهم‭ ‬واحتجاجاتهم‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬الحرب،‭ ‬وخلقت‭ ‬تحديا‭ ‬جديدا‭ ‬لحملة‭ ‬الرئيس‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مثال‭ ‬محدد،‭ ‬تتهم‭ ‬المذكرة‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬بنشر‭ ‬معلومات‭ ‬مضللة‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬الداعم‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬المذكرة‭ ‬أيضا‭ ‬أننا‭ ‬‮«‬نوصي‭ ‬بشدة‭ ‬أن‭ ‬تدعو‭ (‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭) ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬آلاف‮»‬‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬بدون‭ ‬تهم‮»‬‭.‬

وتبدأ‭ ‬المذكرة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬السياسة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬يشنه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬المذكرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬قطع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬تشكل‭ ‬جميعها‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬فشلنا‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬موقفنا‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭.. ‬لقد‭ ‬ضاعفنا‭ ‬مساعدتنا‭ ‬العسكرية‭ ‬الثابتة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خطوط‭ ‬حمراء‭ ‬واضحة‭ ‬أو‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أعضاء‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬أظهرا‭ ‬تجاهلا‭ ‬واضحا‭ ‬لحياة‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وعدم‭ ‬رغبة‭ ‬موثقة‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬وحتى‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬افتقارا‭ ‬متهورا‭ ‬إلى‭ ‬البصيرة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬انتقدت‭ ‬المذكرة‭ ‬بايدن‭ ‬لأنه‭ ‬شكك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬تفتخر‭ ‬بوجود‭ ‬إجراء‭ ‬ثابت‭ ‬للموظفين‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬مباشرة‭ ‬أمام‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬الانتقام‭.. ‬نحن‭ ‬نفهم‭ -‬ونتوقع‭ ‬ونقدر‭- ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المختلفين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬لديهم‭ ‬معتقدات‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عليه‭ ‬سياسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وتحرك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الاثنين‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الانتقادات‭ ‬المتزايدة‭ ‬داخل‭ ‬صفوف‭ ‬الوزارة‭ ‬بشأن‭ ‬سياسة‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬تجاه‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬موظفي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أقر‭ ‬بلينكن،‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬لتوّه‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬استغرقت‭ ‬تسعة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا،‭ ‬بالأثر‭ ‬العاطفي‭ ‬الذي‭ ‬أحدثه‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬وكذلك‭ ‬بالانقسامات‭ ‬المحتملة‭ ‬داخل‭ ‬القيادات‭ ‬حول‭ ‬السياسة‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬رويترز‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬سببتها‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكثيرين‭ ‬منكم‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬المعاناة‭ ‬المصاحبة‭ ‬لرؤية‭ ‬صور‭ ‬يوميا‭ ‬للرضع‭ ‬والأطفال‭ ‬والمسنين‭ ‬والنساء‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬أمر‭ ‬مؤلم‭. ‬وأنا‭ ‬شخصيا‭ ‬أشعر‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬يختلفون‭ ‬مع‭ ‬الأساليب‭ ‬التي‭ ‬نتبعها‭ ‬أو‭ ‬لديهم‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬لقد‭ ‬نظمنا‭ ‬منتديات‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬للاستماع‭ ‬إليكم،‭ ‬وشجعنا‭ ‬المديرين‭ ‬والفرق‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مناقشات‭ ‬صريحة‭ ‬مع‭ ‬العاملين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬سماع‭ ‬تعليقاتكم‭ ‬وأفكاركم‭. ‬لقد‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬العليا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

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