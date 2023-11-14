الملك يشيد بالتعاون المشترك بين البحرين واليابان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس في قصر الصخير مياموتو ماسايوكي سفير اليابان لدى المملكة.
وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالسفير الياباني، واستعرض جلالته معه مسار العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور في المجالات المختلفة وذلك بفضل حرص البلدين الصديقين على تنميتها، معربا جلالة الملك المعظم عن تقديره لما يبذله السفير الياباني من جهود طيبة في توثيق وتطوير العلاقات البحرينية اليابانية والدفع بها إلى آفاق أرحب، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
من جانبه، أعرب سفير اليابان عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة لما يوليه جلالته من حرص واهتمام لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية المتميزة وتنمية آفاق التعاون الثنائي مع بلاده على كافة المستويات.
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