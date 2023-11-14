الملك يشيد بالتعاون المشترك بين البحرين واليابان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالسفير‭ ‬الياباني،‭ ‬واستعرض‭ ‬جلالته‭ ‬معه‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬على‭ ‬تنميتها،‭ ‬معربا‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬يبذله‭ ‬السفير‭ ‬الياباني‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬اليابانية‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬اليابان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬وتنمية‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭. ‬