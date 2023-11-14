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البحرين تفقد المؤرخ الكبير خليل المريخي.. الراحل سخر نفسه لكتابة تاريخ البحرين

11/14/2023 7:10:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فقدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المؤرخ‭ ‬والكاتب‭ ‬الكبير‭ ‬خليل‭ ‬المريخي‭ ‬الذي‭ ‬وافته‭ ‬المنية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬89‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض‭.‬

الفقيد‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1934‭ ‬من‭ ‬فريج‭ ‬البنعلي‭ ‬بالمحرق،‭ ‬ودرس‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الأهلية‭ ‬المنتشرة‭ ‬بالمحرق،‭ ‬والتحق‭ ‬بمدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تضم‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬المحرق‭.‬

والتحق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عمله‭ ‬بالبلدية‭ ‬ثم‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الأغذية،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

ونعت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬المؤرخ‭ ‬والكاتب‭ ‬خليل‭ ‬المريخي،‭ ‬الذي‭ ‬وافته‭ ‬المنية‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬أثرى‭ ‬خلالها‭ ‬الساحة‭ ‬الفكرية‭ ‬والعلمية‭ ‬بعطاءات‭ ‬وأعمال‭ ‬رائدة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المؤرخين‭ ‬الذين‭ ‬سجلوا‭ ‬بأقلامهم‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإنجازات‭ ‬نهضتها‭ ‬الحضارية‭ ‬الحديثة‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬المؤرخ‭ ‬والكاتب‭ ‬الراحل‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬مدرسة‭ ‬متفردة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السرد‭ ‬والكتابة‭ ‬التاريخية،‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بأسلوبها‭ ‬الممتع‭ ‬والراقي،‭ ‬وبعمق‭ ‬التحليل‭ ‬والموضوعية‭ ‬والدقة‭ ‬في‭ ‬الرصد‭ ‬لمختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬والمواقف،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬الذي‭ ‬واكب‭ ‬نهضته‭ ‬وتطوره‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬فيه‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهوده‭ ‬وعمله‭ ‬السابق‭ ‬كوكيل‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الساحة‭ ‬الفكرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خسرت‭ ‬برحيل‭ ‬المؤرخ‭ ‬والكاتب‭ ‬المريخي،‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أعمدتها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تركه‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬زاخر‭ ‬بالأعمال‭ ‬والمؤلفات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬وأبرزها‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬ذاكرة‭ ‬التاريخ‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬محطّات‭ ‬من‭ ‬ماضي‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬ستظل‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن،‭ ‬وشاهدا‭ ‬على‭ ‬إبداعات‭ ‬أبنائه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إسهامات‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والخيري،‭ ‬تشكل‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬نبراسا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬وقدوة‭ ‬حسنة‭ ‬للأجيال‭ ‬في‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭.‬

‭ ‬وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬لأسرة‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل،‭ ‬وجميع‭ ‬مكونات‭ ‬الساحة‭ ‬الفكرية‭ ‬والأدبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سائلة‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬ومحبيه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

ونعى‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الأسبق‭ ‬والمؤرخ‭ ‬ورائد‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والخيري‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المريخي‭.‬

وأكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬التأريخ‭ ‬والكتابة‭ ‬الصحفية،‭ ‬وأصدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤلفات‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬وكان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬ومضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬فيما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬إنسانية‭.‬

وقدم‭ ‬المحافظ‭ ‬تعازيه‭ ‬الشخصية‭ ‬وتعازي‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الفقيد،‭ ‬مستذكرا‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬للراحل‭ ‬ومسيرته‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬خلالها‭ ‬مثالا‭ ‬للإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬والوطنية‭.‬

ودعا‭ ‬المحافظ‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويجزيه‭ ‬خير‭ ‬الجزاء،‭ ‬ويكرم‭ ‬نزله،‭ ‬ويلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

وسخر‭ ‬الراحل‭ ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المريخي‭ (‬بو‭ ‬طارق‭) ‬نفسه‭ ‬لكتابة‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬وأصدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤلفات‭ ‬حول‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬ذاكرة‭ ‬التاريخ‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬رصد‭ ‬فيه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬والأحداث‭ ‬التي‭ ‬مرّت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وفي‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى‭ ‬متنوعة‭.‬

وقد‭ ‬خصص‭ ‬الكتاب‭ ‬بابا‭ ‬لأسرة‭ (‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الكرام‭) ‬وتاريخها‭ ‬المجيد‭ ‬والناصع‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬وكيف‭ ‬تحققت‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬والتي‭ ‬نراها‭ ‬تنعم‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬الآن‭ ‬ويحكي‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬الكريمة‭ ‬عاشت‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬وكيف‭ ‬كان‭ ‬حكامنا‭ ‬ومازالوا‭ ‬يتواصلون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬فاتحين‭ ‬قلوبهم‭ ‬قبل‭ ‬مجالسهم‭ ‬سعيا‭ ‬لحل‭ ‬مشاكلهم‭.‬

وتفاعلت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬وفاة‭ ‬الراحل،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬البحرين‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭: ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬الأستاذ‭ ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المريخي‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.. ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬فقد‭ ‬أخ‭ ‬وصديق‭ ‬عزيز‭.. ‬مؤرخ‭ ‬وكاتب‭ ‬قدير‭.. ‬ورائد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الثقافة‭ ‬والأدب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬إننا‭ ‬عليك‭ ‬لمحزونون‭.. ‬لأسرته‭ ‬الكريمة‭ ‬حسن‭ ‬العزاء‭.‬

ونعاه‭ ‬الباحث‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الصديقي‭ ‬قائلا‭: ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الباحث‭ ‬والمؤرخ‭ ‬الأستاذ‭ ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المريخي،‭ ‬قدّم‭ ‬مساهمات‭ ‬مفيدة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬التاريخ‭ ‬الإداري‭ ‬والثقافي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬سيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة‭ ‬وقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭. ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الفقيد‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وألهم‭ ‬ذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

وتقدم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬ورواد‭ ‬مركز‭ ‬الجزيرة‭ ‬الثقافي‭ ‬بأحر‭ ‬التعازي‭ ‬القلبية‭ ‬وأصدق‭ ‬المواساة‭ ‬إلى‭ ‬عموم‭ ‬عائلة‭ ‬المريخي‭ ‬لوفاة‭ ‬الوجيه‭ (‬خليل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المريخي‭ -‬بوطارق‭) ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الأسبق‭ ‬00‭ ‬المؤرخ‭ ‬ورائد‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والخيري‭.‬

وقالوا‭ ‬إن‭ ‬الراحل‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬رواد‭ ‬التأريخ‭ ‬والكتابة‭ ‬الصحفية،‭ ‬وأصدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤلفات‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬وكان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬ومضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬فيما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬إنسانية‭. ‬

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