إستشهاد ثمانية فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لاحق‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬هم‭: ‬‮«‬عبد‭ ‬معارك‭ ‬جربان‭ (‬33‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬سعيد‭ ‬سلمان‭ ‬بو‭ ‬طاحون‭ (‬32‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬جهاد‭ ‬خالد‭ ‬غانم‭ (‬25‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬مصعب‭ ‬عمر‭ ‬الغول‭ (‬21‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬حازم‭ ‬محمد‭ ‬حصري‭ (‬28‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬علي‭ ‬حدايدة‭ (‬25‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬ووليد‭ ‬مصيعي‭ (‬26‭ ‬عاما‭)‬‮»‬‭. ‬

ثم‭ ‬قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬إنها‭ ‬تبلغت‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬باستشهاد‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬الحلايقة‭ (‬20‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الشيوخ،‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬قرب‭ ‬مدخل‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬عينون‭ ‬بالخليل،‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتهم‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬عن‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬دارت‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬نفّذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فجرًا‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬لتوقيف‭ ‬شبّان‭ ‬فلسطينيين‭. ‬فيما‭ ‬أكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬وحداته‭ ‬نفّذت‭ ‬بالفعل‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬هدفها‭ ‬ولا‭ ‬حصيلتها‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬‮«‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬مزروعة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬لمهاجمة‭ ‬قواته‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬المواطن‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬القاضي‭ (‬66‭ ‬عاماً‭) ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬أطلقها‭ ‬عليه‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬الخليل‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬هو‭ ‬سائق‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬قتل‭ ‬وهو‭ ‬يقودها‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مواجهات‭. ‬وعلّق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الحادثة‭ ‬لاحقا‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬الجنود‭ ‬سمع‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬ورد‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭... ‬الحادث‭ ‬قيد‭ ‬المراجعة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أعنف‭ ‬مواجهات‭ ‬منذ‭ ‬2005‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تسجيل‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلّة‭ ‬منذ‭ ‬1967‭. ‬وكان‭ ‬هؤلاء‭ ‬القتلى‭ ‬ضمن‭ ‬18‭ ‬فلسطينيا‭ ‬قتلوا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬الضفة،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تصاعدا‭ ‬لأعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وتشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفاً‭ ‬مدمّراً‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وباشرت‭ ‬قواتها‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭. ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬تتزايد‭ ‬الاقتحامات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وهجمات‭ ‬المستوطنين‭ ‬على‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وكذلك‭ ‬عمليات‭ ‬الإغلاق‭ ‬والتوقيفات‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬190‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بنيران‭ ‬جنود‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬