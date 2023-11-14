أول تعليق لحركة الجهاد بعد إدراج قائدها على قوائم العقوبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي إدراج الإدارة الأميركية عددا من قادة الحركة على قوائم العقوبات أنه "استمرار للاصطفاف إلى جانب الاحتلال" قائلة إن إدراج واشنطن مؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى "دليل على الحصار الأميركي المفروض على شعبنا".
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت اليوم الثلاثاء، إدراج أكرم العجوري في "قائمة الإرهاب" الدولية باعتباره زعيما لحركة الجهاد الإسلامي، متهمة إيران "بتدريب مقاتلي الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ وتسهيل الدعم المالي لهم".
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