أول تعليق لحركة الجهاد بعد إدراج قائدها على قوائم العقوبات

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت اليوم الثلاثاء، إدراج أكرم العجوري في "قائمة الإرهاب" الدولية باعتباره زعيما لحركة الجهاد الإسلامي، متهمة إيران "بتدريب مقاتلي الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ وتسهيل الدعم المالي لهم".

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