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أول تعليق لحركة الجهاد بعد إدراج قائدها على قوائم العقوبات

11/14/2023 3:14:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي إدراج الإدارة الأميركية عددا من قادة الحركة على قوائم العقوبات أنه "استمرار للاصطفاف إلى جانب الاحتلال" قائلة إن إدراج واشنطن مؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى "دليل على الحصار الأميركي المفروض على شعبنا".


وكانت الخارجية الأميركية أعلنت اليوم الثلاثاء، إدراج أكرم العجوري في "قائمة الإرهاب" الدولية باعتباره زعيما لحركة الجهاد الإسلامي، متهمة إيران "بتدريب مقاتلي الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ وتسهيل الدعم المالي لهم".

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