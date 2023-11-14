منذ صباح اليوم .. كتائب القسام تكشف حصيلة استهدافاتها لجيش الاحتلال

منذ صباح اليوم .. كتائب القسام تكشف حصيلة استهدافاتها لجيش الاحتلال
التاريخ
11/14/2023 3:14:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"تمكن مجاهديها من الإجهاز على 9 جنود صهاينة اليوم الثلاثاء.
وأضافت أنه تم تدمير 22 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة منذ صباح اليوم.
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