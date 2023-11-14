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منذ صباح اليوم .. كتائب القسام تكشف حصيلة استهدافاتها لجيش الاحتلال

11/14/2023 3:14:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"تمكن مجاهديها من الإجهاز على 9 جنود صهاينة اليوم الثلاثاء.


وأضافت أنه تم تدمير 22 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة منذ صباح اليوم.


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