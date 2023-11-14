الصحة العالمية تشيد بالجهود البطولية لكادر مستشفى الشفاء في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشادت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالجهود البطولية التي يبذلها كادر مستشفى الشفاء في غزة، خلال القصف الإسرائيلي المتواصل عليها.



وأعربت المنظمة، على لسان المتحدثة الرسمية باسمها، مارغريت هاريس، عن القلق بشأن أوضاع مئات آلاف النازحين في القطاع، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وفاقمت الوضع الصحي الصعب.



ووصفت هاريس الوضع في مستشفى الشفاء بالصعب، مضيفة "أن العاملين الصحيين الأبطال في المستشفى يفعلون كل ما بوسعهم ليتمكنوا من مواصلة العمل في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى منذ 11 تشرين الثاني وشح الغذاء والماء النظيف".



ويوجد في المستشفى نحو 700 مريض وأكثر من 400 من أفراد الطاقم الطبي، بالإضافة إلى 3000 نازح لجأوا إليه التماسا للأمان.



وأشارت هاريس إلى وفاة 28 مريضا في المستشفى خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأن الأمطار ستزيد معاناة سكان غزة في وقت تسبب فيه تعطل مضخات الصرف الصحي وشح المياه إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة عبر الماء والالتهابات البكتيرية.