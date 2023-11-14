عمان ضمن المدن القيادية في العمل المناخي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الإفصاح عن الكربون، اليوم الثلاثاء، أن عمان ضمن قائمة المدن القيادية في مجال العمل المناخي حول العالم، لاتخاذها إجراءات قيادية جريئة في العمل البيئي، رغم الضغوطات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.



وتهدف القائمة التي تضم 119 مدينة حول العالم، إلى تشجيع ودعم المدن لتسريع عملها المناخي وطموحاتها، وتستند إلى بيانات بيئية تكشف عنها المدن ضمن التقرير السنوي لمنصة (CDP-ICLIES) الذي أظهر تزايد الزخم في الإفصاح عن العمل المناخي.

وقال أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، إن مدن العالم تقف اليوم بالخط الأمامي لمواجهة أزمة تغير المناخ، وعليها تكثيف عملها وطموحها في العمل المناخي، وهو ما تقوم به أمانة عمان.



وأضاف أن الاعتراف بعمان ضمن قائمة المدن القيادية (A-List)، هو نتاج إجراءات ومبادرات تنفذها الأمانة بالتعاون والشراكة مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات المحلية والعالمية للوصول إلى مدينة منعة ومستدامة تحافظ على هويتها وموروثها الحضاري، مع التخطيط والاستثمار الأمثل للموارد والاهتمام بالبعد الإنساني.



وحصلت أكثر من 900 مدينة على تصنيف لإجراءاتها المناخية من CDP في عام 2023، و13 بالمئة منها حصلت على تصنيف A.



وجاء إعلان هذا العام احتفالاً بـ 119 مدينة حول العالم من بينها عمان في قائمة المدن القيادية، لإظهار أن العمل المناخي العاجل والفعال، ابتداء من تحديد الأهداف الطموحة لتخفيض الانبعاثات، مروراً ببناء منعة المدن في مواجهة تغير المناخ، هو أمر قابل للتحقيق على المستوى العالمي، رغم اختلاف الواقع المناخي والأولويات على مستوى المدن.



يشار إلى أن المدن التي وصلت إلى القائمة قدمت بياناتها البيئية ضمن قائمة جرد الانبعاثات على مستوى المدينة مع نشر خطة عمل بيئية ومناخية، وتقديم تقييم للمخاطر المناخية وتحديد هدف للتكيف مع المناخ لتوضيح كيفية التعامل مع مخاطر المناخ، مدعماً بالالتزام السياسي من عمدة المدينة لمواجهة تغير المناخ، وهو ما تقوم به أمانة عمان من خلال خطة التغير المناخي لمدينة عمان التي أطلقتها عام 2019 كجزء من عضويتها في شبكة المدن القيادية، والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050.



ويتزامن هذا الإعلان مع فوز عمان بالمركز الأول في جائزة المدينة المستدامة والمرنة التي أعلنت عنها منظمة المدن العربية مؤخرا ليكون هذا تثميناً لجهود الأمانة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.