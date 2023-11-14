نظام ستارلينك للإنترنت محظورا في إسرائيل .. لماذا

نظام ستارلينك للإنترنت محظورا في إسرائيل .. لماذا
التاريخ
11/14/2023 3:14:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظام "ستارلينك" للإنترنت محظورا في "إسرائيل" الأراضي المحتلة
MENAFN14112023000208011052ID1107423784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.