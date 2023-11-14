إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في مناطق وقاص والفضيين والعرامشة بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.



وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب اربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.



وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة مواسير و"برابيش" بأقطار وأطوال مختلفة مدفونة بأرض الطريق الزراعي للقناة تستخدم لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية لها أجهزة ري ضمن المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.