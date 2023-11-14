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نتنياهو: تبادل كثيف للضربات على الجبهة الشمالية

11/14/2023 3:14:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجبهة الشمالية -المتاخمة للبنان- تشهد تبادلا كثيفا للضربات، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لأي سيناريو.


وذكر نتنياهو أن هدف إسرائيل "أولا وقبل كل شيء" هو الانتصار على حركة حماس وإعادة المحتجزين وبعدها ستتعامل مع الشمال، وفق تعبيره.

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