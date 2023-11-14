نتنياهو: تبادل كثيف للضربات على الجبهة الشمالية
التاريخ
11/14/2023 3:14:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجبهة الشمالية -المتاخمة للبنان- تشهد تبادلا كثيفا للضربات، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لأي سيناريو.
وذكر نتنياهو أن هدف إسرائيل "أولا وقبل كل شيء" هو الانتصار على حركة حماس وإعادة المحتجزين وبعدها ستتعامل مع الشمال، وفق تعبيره.
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