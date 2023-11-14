مسيرة حاشدة في إربد نصرة لأهالي غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية انطلقت بعد صلاة العشاء، اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة" الجامعة، في إربد باستمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.



ورفع المشاركون في المسيرة شعارات حيّت صمود الشعب الفلسطيني وأبناء غزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال المدعومة أميركيا.



واستنكروا استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الإنسانية الكافية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.



وحيّا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال المدعومة، معتبرين أن ما تقوم به قوات الاحتلال بهذه الوحشية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا جريمة حرب وإبادة بشرية.



وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني، في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.



وأشادوا فيه بتلاحم الأردن قيادة وشعبا إزاء العدوان البربري الذي تتعرض له غزة وتماسك الجبهة الداخلية وتوجيه البوصلة دائما باتجاه فلسطين والقدس، منددين بصمت العالم الذي يقف موقف المتفرج أو الداعم لإسرائيل في عدوانه الهمجي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتهديم المنازل فوق رؤوس ساكنيها الآمنين العزل، فضلا عن قصفها للمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومقرات الإغاثة والإسعاف والدفاع المدني دون أي اكتراث بقيم الإنسانية.



وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة خصوصا، على الصمود بوجه آلة البطش الإسرائيلية لأنهم أصحاب حق وشرعية، مؤكدين أنه لا يمكن تهجير الشعب من أرضه مهما كلف الثمن وأن الانتصار لأصحاب الأرض الشرعيين طال الزمن أم قصر.



وفي سياق متصل، بنصرة ودعم غزة والتضامن معها نفذت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، اليوم، حملة للتبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين في الحرب المستمرة على قطاع غزة.