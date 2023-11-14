الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ في البحر الأحمر أطلقه الحوثيون

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ في البحر الأحمر أطلقه الحوثيون
التاريخ
11/14/2023 3:14:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية أسقطت صاروخا فوق البحر الأحمر قبل وصوله إلى إسرائيل، وذلك بعدما انطلقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخ أرض أرض أطلقه الحوثيون من اليمن.
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