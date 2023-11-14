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كوادر الأشغال تتعامل مع انجراف أتربة وحجارة على عدة طرق

11/14/2023 3:14:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان مساء اليوم الثلاثاء، مع عدد من البلاغات التي وردت الى غرفة الطوارئ حول انجراف أتربة وصخور على الطريق في مواقع مختلفة.


وتلقت الوزارة بلاغات بإنجراف أتربة وحجارة على طريق عيرا- الكرامة في محافظة البلقاء وطريق طرق قرى المقارعية والمخطوبة بلواء الشوبك في محافظة معان وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقتين، حيث تحركت الفرق الميدانية للمواقع المذكورة وتم اعادة حركة السير كالمعتاد.


يذكر أن الوزارة أعدت 119 فرقة عمل ميدانية مزودة ب 410 آلية منها كاسحات ثلوج و آليات ثقيلة أخرى كالجرافات وآلات التسوية والجنازير، ويشرف على كل فرقة مهندس وعدد من الفنيين والعمال وفق برنامج عمل تحدده درجة الطوارئ المعلنة.


كما أعدت الوزارة أنظمة متابعة البلاغات والشكاوي الالكترونية (ORSN) وأنظمة التتبع للمركبات والكاميرات وربط كافة المعلومات على نظام (GIS).

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