اليرموك تنظم ندوة بعنوان بشائر النصر في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "بشائر النصر والثبات في غزة وأثرها في الأمة"، تحدث فيها كل من وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالناصر أبو البصل، والدكتور محمد الجمل، والدكتور سعيد بواعنة.



وقال أبو البصل إن بشائر النصر في غزة واضحة فإما النصر والغلبة، وإما الشهادة في سبيل الله، مبينا أن أهل غزة لا يهابون ولا يخافون الموت، وإنما مبتغاهم الشهادة في سبيل الله، مبينا أن أعمال حملة الرسالة لا تقاس وفقا لقواعد الميزانية المالية وإنما تقاس بمقدار ما نقدم في سبيل الله والرسالة.



وأكد أن الحرب على غزة كشفت عورات الغرب الفكرية وكيف ينظرون إلى المسلمين، لا سيما وأنهم بموقفهم من الاعتداءات الإسرائيلية فقد ثبت بأنهم كارهون لأن يكون للناس في غزة حق في الحياة، بل ولا يستحقون المساواة وفق رؤيتهم.



واعتبر أبو البصل أن من يملك إيمانا صحيحا وحقيقيا، لابد وأن يتأثر بما يحدث في غزة، ويصحو قلبه على كل خبر أو حدث يسمعه من هناك.



وقال إن الحرب على غزة أكسبتنا إحياء القضية الفلسطينية، وارتقاء الشهداء في سبيل الله، مشيرا إلى أن شعوب الأمة توحدت في قلوبها، وأن نظرة شعوب دول العالم للقضية الإسلامية والقضية الفلسطينية تغيرت وأصبحت أكثر وعيا.



وأوضح أبو البصل أنه يتوجب علينا كمسلمين أن نقيم واقعنا في ظل مواقف العالم تجاه هذا الحدث، وأن نعد العدة والقوة وأن نحذر الفتن الداخلية والخارجية، وأن نكون صفا واحدا، مشددا على دور الجامعات في زيادة الوعي العام.



بدوره، أكد الجمل أن هناك مبشرات للنصر في غزة منها شرعية وأخرى واقعية، موضحا أن من المبشرات الشرعية ما ذكر في سورة الإسراء من أن هناك تأديبا لبني إسرائيل بعد فسادهم في الأرض مرتين، حيث اتفق العلماء على أن ما نعيشه الآن هو الإفساد الثاني لهم مما يؤكد أن هناك تأديبا ثانيا وبشرى للنصر في غزة بإذن الله.



وأضاف الجمل أن المبشرات الواقعية تتجسد في الجانب العسكري ومآلاته السياسية والاقتصادية وغيرها، كما أنها أسقطت حضارة الغرب التي تدعي الإنسانية.



وألقى الدكتور سعيد بواعنة قصيدة بعنوان: "عنوان غزة"، مؤكدا الوقوف إلى جانب غزة في وجه العدو الغاصب، وفلسطين بشكل عام.