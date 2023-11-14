وزير الخارجية ونظيرته اليابانية يبحثان جهود وقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، جرى خلاله بحث جهود وقف الحرب على غزة ومواجهة الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها.
وأكد الصفدي ضرورة أن يتخذ العالم موقفاً موحداً يلزم إسرائيل وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأطلعت الوزيرة اليابانية الصفدي على مخرجات اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ G7، والذي استضافته اليابان الأسبوع الماضي.
كما واتفق الوزيران على استمرار التنسيق في جهود وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة.
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