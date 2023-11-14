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وزير الخارجية ونظيرته اليابانية يبحثان جهود وقف الحرب على غزة

11/14/2023 3:14:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ‏تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من وزيرة الخارجية اليابانية، ‎يوكو كاميكاوا، جرى خلاله بحث جهود وقف الحرب على ‎غزة ومواجهة الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها.


وأكد الصفدي ضرورة أن يتخذ العالم موقفاً موحداً يلزم إسرائيل وقف الحرب وإدخال المساعدات.


وأطلعت الوزيرة اليابانية الصفدي على مخرجات اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ G7، والذي استضافته اليابان الأسبوع الماضي.


كما واتفق الوزيران على استمرار التنسيق في جهود وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة.

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