Wednesday, 15 November 2023 07:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريش يناشد باسم الإنسانية وقف الحرب على غزة

11/14/2023 3:14:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، وقف الحرب على غزة باسم الإنسانية.


وأعرب غوتيريش، في بيان مقتضب صدر باسمه، عن "شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة"، داعيا "باسم الإنسانية، الى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

MENAFN14112023000208011052ID1107423775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث