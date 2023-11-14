غوتيريش يناشد باسم الإنسانية وقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، وقف الحرب على غزة باسم الإنسانية.



وأعرب غوتيريش، في بيان مقتضب صدر باسمه، عن "شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة"، داعيا "باسم الإنسانية، الى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".