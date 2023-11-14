غوتيريش يناشد باسم الإنسانية وقف الحرب على غزة

غوتيريش يناشد باسم الإنسانية وقف الحرب على غزة
التاريخ
11/14/2023 3:14:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، وقف الحرب على غزة باسم الإنسانية.
وأعرب غوتيريش، في بيان مقتضب صدر باسمه، عن "شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة"، داعيا "باسم الإنسانية، الى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
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