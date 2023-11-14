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نائب الأمين العام لحركة الجهاد: الضغوط لن تؤدي لإطلاق أسير واحد لدينا

11/14/2023 3:14:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي الضغوط لن تؤدي لإطلاق أسير واحد لدينا.
وقال الهندي إنه كانت هناك مفاوضات بوساطة قطر للإفراج عن محتجزين.

وأضاف أن إسرائيل تماطل وتواصل القصف وتضع شروطا جديدة.


وأشار الهندي إلى أن حركة الجهاد تفصل بين الأسرى العسكريين والمدنيين مزدوجي الجنسية.


وطالبت الحركة بإطلاق سراح أسيراتها وأطفالهن مقابل الأسرى المدنيين.

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