نائب الأمين العام لحركة الجهاد: الضغوط لن تؤدي لإطلاق أسير واحد لدينا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي الضغوط لن تؤدي لإطلاق أسير واحد لدينا.
وقال الهندي إنه كانت هناك مفاوضات بوساطة قطر للإفراج عن محتجزين.
وأضاف أن إسرائيل تماطل وتواصل القصف وتضع شروطا جديدة.
وأشار الهندي إلى أن حركة الجهاد تفصل بين الأسرى العسكريين والمدنيين مزدوجي الجنسية.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح أسيراتها وأطفالهن مقابل الأسرى المدنيين.
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