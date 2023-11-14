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استشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال جنوب القطاع

11/14/2023 3:12:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر إن مواطنة استشهدت، وأصيب آخرون في قصف جراء قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة شعت في حي الأمل غرب خان يونس، جنوب القطاع.

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