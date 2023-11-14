استشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال جنوب القطاع

استشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال جنوب القطاع
التاريخ
11/14/2023 3:12:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر إن مواطنة استشهدت، وأصيب آخرون في قصف جراء قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة شعت في حي الأمل غرب خان يونس، جنوب القطاع.
MENAFN14112023000205011050ID1107423773
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.